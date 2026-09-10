Nesnesitelná skromnost. Luxusní letadlo „Merkelové“ je na prodej

Ložnice, velká sprcha, luxusní koupelna, konferenční místnost i salonek s koženými křesly. Bývalý vládní Airbus, kterým na zahraniční cesty létala také Angela Merkelová, je nyní na prodej. Letoun měl německé politické špičce nabídnout maximální pohodlí a dolet přes 13 tisíc kilometrů. Jeho další kariéru ale poznamenaly opakované technické problémy.
Černá, červená a zlatá na trupu zůstaly, nápis „Spolková republika Německo“ už ale zmizel. Uvnitř připomíná letadlo spíše luxusní hotel než stroj vojenské transportní letky.
Béžová kožená křesla, tmavé dřevěné obložení, prostorný salonek a soukromá koupelna se sprchou ukazují, jak cestovali němečtí kancléři a prezidenti.
Teď se do těchto kdysi zapovězených prostor může podívat prakticky každý. Bývalý vládní Airbus A340-300 s názvem Theodor Heuss nabízí k prodeji americká společnost Jetcraft. Prodejní brožura i videoprohlídka odhalují interiér, který byl po léta veřejnosti do značné míry skrytý.
Letadlo vyrobené v roce 2000 sloužilo dlouhá léta jako jeden z hlavních strojů VIP transportní letky německého letectva. Na zahraniční cesty v něm létala také Angela Merkelová. Vedle kancléřů přepravovalo ministry, spolkového prezidenta a státní hosty.
Největší luxus čekal cestující v přední části. Takzvané Executive Suite nabízí sedm míst k sezení, navazuje na něj konferenční místnost pro dvanáct lidí, komunikační centrum a další salonek s osmi místy. Velká kožená křesla, jednací stoly, obrazovky a dřevěné obložení vytvářejí spíše atmosféru reprezentativní pracovny než paluby dopravního letadla.
Ještě dál jde soukromá koupelna. K dispozici je prostorný sprchový kout, několik umyvadel a oddělené toalety. Apartmá lze podle prodejce přestavět také na spací prostor.
Pro delegace a doprovod už luxus tolik neplatí. Letadlo má 24 míst v business třídě a dalších 94 v ekonomické třídě. Celkem může přepravit 145 cestujících. Díky doletu přes 13 tisíc kilometrů bylo určeno především pro dlouhé přímé lety a cesty německého politického vedení po světě.
Konverze VVIP (VVIP znamená „very very important people“) proběhla v roce 2011. Německá vláda přitom získala oba své A340, Theodora Heusse i sesterského Konrada Adenauera, od Lufthansy už na začátku století a následně je nechala rozsáhle upravit.
Jenže právě tyto letouny postupně získaly pověst, která byla od luxusního interiéru na hony vzdálená.
A340 německého letectva se opakovaně potýkaly s technickými problémy a poruchy vládních letadel se dostávaly do médií. Pro německou vládu se spolehlivost stala natolik nepříjemným tématem, že nakonec pořídila tři nové Airbusy A350 a starší A340 vyřadila z provozu.
Theodor Heuss měl za sebou v době vyřazení více než 50 700 letových hodin a 8768 přistání. Na rozdíl od svého sesterského stroje ale neskončil rozebraný na náhradní díly. Zůstal zachován v kompletním stavu.
Německá vláda ho prodala v září 2023 a letoun následně zamířil do Spojených států. Nyní se hledá jeho další majitel.
Kolik za něj bude muset zaplatit, ale Jetcraft neuvádí. Na sociálních sítích už se každopádně objevily posměšné reakce německých uživatelů. Jeden z nich bývalému vládnímu speciálu připomněl přezdívku spojenou s jeho poruchami: „Říkali jsme mu ‚poruchový krám‘.“ Jiný přidal nabídku: „80 eur, za víc rozhodně nestojí.“
Z někdejšího létajícího symbolu německé státní moci se tak stal luxusní ojetý Airbus. Jen místo kancléřů a prezidentů teď čeká na nového majitele.