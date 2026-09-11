„Nesmrtelný“ Kadyrov zuří. Mladí Čečenci nosí nevhodné vousy, zklamaly ho i ženy

Nejčastější informace o čečenském vůdci Ramzanu Kadyrovovi je ta, že umírá. A podle různých zdrojů to opravdu vypadá, že minimálně bojuje s vážnými zdravotními problémy, a čím dál míň se tak objevuje na veřejnosti. Občas se ale nějaké další informace o něm objeví: tento týden třeba kritizoval mladé Čečence, kteří nosí nadměrně dlouhé vousy a zkrácené kalhoty. Kritizoval také odívání žen.
Kadyrov se setkal s představiteli čečenských bezpečnostních složek, kdy spolu podle webu Čečna segodňja (Čečna dnes) diskutovali o „veřejné bezpečnosti a vymáhání práva, mimo jiné v období před volbami, účasti čečenských jednotek ve speciální vojenské operaci a preventivních aktivitách zaměřených na mládež“.
V debatě se čečenský prezident vyjádřil ke vzhledu mladých lidí. Zmínil ty, kteří nosí nadměrně dlouhé vousy a krátké kalhoty. Podle něj to nedělají z náboženských důvodů, nýbrž z módních.
„Ani nechodí do mešity, v noci se procházejí po ulicích,“ povzdechl si a vyzval mladé lidi, aby dbali na svůj vzhled a nepoužívali náboženské atributy jako módní doplněk. „Ať nosí vousy podle sunny, jak to vyžaduje náboženství,“ zdůraznil.
Zabýval se také otázkou odívání žen. Kritizoval zejména nošení oblečení, které zcela zakrývá obličej. Řekl, že mladí lidé by měli dodržovat náboženské požadavky na odívání spíše než přijímat prvky arabské kultury.
Čečenský lídr se k oblékání vyjadřoval už v minulosti. Ruský exilový web Meduza připomíná, že už v roce 2024 se veřejně vyslovil proti ženám nosícím „burku, která zakrývá obličej“. Zároveň tehdy zdůraznil, že vyzývá čečenské ženy k nošení hidžábu.
„Kdokoli řekne mé dceři, aby si sundala hidžáb, okamžitě ho zabiju, okamžitě ho zastřelím, ať je to kdokoli. Je to nepřítel, můj osobní nepřítel, nepřítel islámu,“ řekl.
„Nesmrtelný“ Kadyrov
Kadyrovův zdravotní stav se podle ukrajinských i ruských zdrojů dlouhodobě zhoršuje a v Moskvě se už otevřeně řeší otázka jeho nástupnictví. Již od roku 2023 se opakovaně objevovaly zprávy o problémech s ledvinami, hospitalizacích a údajných stavech blízkých kómatu.
Na začátku roku se dokonce objevily další zprávy o zhoršení zdravotního stavu a hospitalizaci v moskevské Centrální klinické nemocnici.
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