Zahraničí

Nesmíme dovolit, aby se ze světa stala loupežnická jeskyně, varuje německý prezident

ČTK

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier varoval, aby se ze světa nestala loupežnická jeskyně, kde si každý bez ohledu na ostatní bere, co se mu zachce. V projevu, který pronesl u příležitosti svých 70. narozenin, řekl, že je třeba zabránit tomu, aby velmoci zatlačily středně velké a malé státy na okraj dějin. Kritizoval Rusko, ale neobvykle ostře i USA, které podle něj porušily společné hodnoty.

Frank Walter Steinmeier
Frank Walter SteinmeierFoto: Tomáš Adamec, Aktuálně.cz
"Nyní je důležité, abychom zabránili tomu, aby se svět proměnil v loupežnickou jeskyni, v místo, ve kterém by si ti nejvíce bezohlední brali, co se jim zachce, ve kterém by se k regionům, celým zemím přistupovalo jako k majetku několika málo mocností, ve kterém by byla snaha zatlačit už i středně velké státy - ke kterým patříme - na okraj dějin a ve kterém by se malé a slabší státy ocitly zcela bez ochrany," řekl Steinmeier.

Prezident vystoupil ve středu večer na akci nadace Körber-Stiftung, která se konala u příležitosti jeho narozenin. Steinmeier, který je německým prezidentem od roku 2017, v pondělí oslavil sedmdesátiny.

Prezident zdůraznil, že zániku světového řádu vybudovaného po druhé světové válce nesmí Německo nečinně přihlížet. Reakcí na úpadek respektu k mezinárodnímu právu musí být nové bezpečnostně politické nastavení. "Nesmíme být slabí," řekl. "Roli budeme v tomto změněném světě nebo ve světě, který se mění, hrát jen tehdy, když nás budou ostatní brát i vojensky vážně," dodal.

Ve svém projevu prezident kritizoval - jako už mnohokrát v minulosti - Rusko za jeho invazi na Ukrajinu, sobotní intervenci Spojených států ve Venezuele či nároky USA na Grónsko ale výslovně nezmínil, upozornila agentura DPA. Hovořil však o dvojité "epochální změně" - jednou byl útok Ruska na Ukrajinu, druhou "porušení hodnot Spojenými státy, naším nejdůležitějším partnerem".

V Německu má spolkový prezident převážně ceremoniální roli a vystupovat by měl nadstranicky. Svými projevy ale ovlivňuje náladu a názory společnosti. Sociální demokrat a bývalý dvojnásobný ministr zahraničí Steinmeier je nyní prezidentem už druhé funkční období. Úřad opustí na jaře příštího roku.

