Nesmíme dovolit, aby se ze světa stala loupežnická jeskyně, varuje německý prezident

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier varoval, aby se ze světa nestala loupežnická jeskyně, kde si každý bez ohledu na ostatní bere, co se mu zachce. V projevu, který pronesl u příležitosti svých 70. narozenin, řekl, že je třeba zabránit tomu, aby velmoci zatlačily středně velké a malé státy na okraj dějin. Kritizoval Rusko, ale neobvykle ostře i USA, které podle něj porušily společné hodnoty.
"Nyní je důležité, abychom zabránili tomu, aby se svět proměnil v loupežnickou jeskyni, v místo, ve kterém by si ti nejvíce bezohlední brali, co se jim zachce, ve kterém by se k regionům, celým zemím přistupovalo jako k majetku několika málo mocností, ve kterém by byla snaha zatlačit už i středně velké státy - ke kterým patříme - na okraj dějin a ve kterém by se malé a slabší státy ocitly zcela bez ochrany," řekl Steinmeier.
Prezident vystoupil ve středu večer na akci nadace Körber-Stiftung, která se konala u příležitosti jeho narozenin. Steinmeier, který je německým prezidentem od roku 2017, v pondělí oslavil sedmdesátiny.
Prezident zdůraznil, že zániku světového řádu vybudovaného po druhé světové válce nesmí Německo nečinně přihlížet. Reakcí na úpadek respektu k mezinárodnímu právu musí být nové bezpečnostně politické nastavení. "Nesmíme být slabí," řekl. "Roli budeme v tomto změněném světě nebo ve světě, který se mění, hrát jen tehdy, když nás budou ostatní brát i vojensky vážně," dodal.
Ve svém projevu prezident kritizoval - jako už mnohokrát v minulosti - Rusko za jeho invazi na Ukrajinu, sobotní intervenci Spojených států ve Venezuele či nároky USA na Grónsko ale výslovně nezmínil, upozornila agentura DPA. Hovořil však o dvojité "epochální změně" - jednou byl útok Ruska na Ukrajinu, druhou "porušení hodnot Spojenými státy, naším nejdůležitějším partnerem".
V Německu má spolkový prezident převážně ceremoniální roli a vystupovat by měl nadstranicky. Svými projevy ale ovlivňuje náladu a názory společnosti. Sociální demokrat a bývalý dvojnásobný ministr zahraničí Steinmeier je nyní prezidentem už druhé funkční období. Úřad opustí na jaře příštího roku.
Jejich majitelé musí do servisu častěji než ostatní. Kdo vyhlásil nejvíce svolávaček?
Někdy to vypadá jako banalita, jindy jako závažný problém. Ve skutečnosti se ale každá svolávací akce vyhlašuje ve chvíli, kdy by mohlo být závadou ohroženo zdraví, bezpečnost nebo životní prostředí. Bez ohledu na to, jestli jde o vadný airbag, brzdy nebo třeba bezpečnostní pásy. Majitelé jakých aut museli loni do servisu nejčastěji?
ŽIVĚNejmenování Turka spustilo přestřelku. Macinka s Pavlem se vzájemně obviňují z faulů
Rozhodnutí prezidenta Petra Pavla nejmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí může předseda strany Petr Macinka vnímat jako ústavní faul. Reagoval tak na prezidentovy výtky za Macinkovo zpochybňování nestrannosti ústavních soudců a senátorů.
ŽIVĚMoskva odmítá přítomnost západních vojáků na Ukrajině. Budou legitimní cíl, varuje
Rozmístění západních vojenských objektů a jednotek na Ukrajině bude Moskva považovat za zahraniční intervenci ohrožující Rusko a za legitimní cíl pro svou armádu, prohlásila ve čtvrtek mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle státní agentury TASS. Rusko dlouhodobě odmítá přítomnost vojáků západních zemí na Ukrajině, kterou v únoru 2022 vojensky napadlo.
Pirát vykreslil Tykačův údajný oligopol a ovlivňování ČT. Dokažte to, vyzval soudce
I když samotný Pavel Tykač, jedenašedesátiletý uhlobaron a majitel fotbalové Slavie, k pražskému obvodnímu soudu opět nedorazil, jednání v síni trvalo několik desítek minut a bylo poměrně detailní. Předseda senátu Pavel Mihola prověřoval některé body z miliardářovy žaloby, již podal na bývalého pirátského poslance Jakuba Michálka. Tím hlavním, co se řešilo, byl Tykačův vliv na některá česká média.
Aby se vešla do formule, nechala si odstranit poprsí. Za války kolaborovala s nacisty
Dodnes patří mezi nejkontroverznější osobnosti automobilového sportu. Violette Morrisová se prosadila v disciplíně, kde do té doby dominovali převážně muži. Společnosti ale nebyla trnem v oku jen kvůli pověsti rebelky. V její neprospěch mluví také náklonnost k nacistické ideologii, která ji nakonec stála život.