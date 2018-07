Nesmělá železná lady, sfinga bez záhady, robot. Mayová ustává útoky, nerozhodil ji ani "hrubý" Trump

Britská premiérka zatím ustála všechny krize. Dotáhne "svůj" brexit až do konce? | Foto: Reuters

Britská premiérka Theresa Mayová je pevně odhodlaná dovést svou zemi k odchodu z Evropské unie tak, jak to chce ona. Její kritici jí však kvůli tomu, že působí chladně a bez jakékoliv vize, přezdívají "maybot".

Londýn - Když britská premiérka Theresa Mayová loni v říjnu promluvila na konferenci své Konzervativní strany, její kritici jí předpovídali brzký konec.

Před bojovným sloganem slibujícím Britům světlé zítřky ji u řečnického pultu přemohl záchvat kašle, kterému nedokázala čelit. Korunu všemu nasadil komik Simon Brodkin, který jí pak předal britský formulář P45, tedy výpověď z práce.

Od konference uběhlo tři čtvrtě roku. Mayová však i přes všechny otřesy na vnitropolitické scéně zůstává dál ve svém úřadě. A co víc, její pozice se zdá být neotřesitelnější než kdy jindy, píše agentura Reuters.

Theresa Mayová měla při proslovu smůlu. Zakuckala se a dostala výpověď | Video: Reuters | 01:18

Její odpůrci hovoří o premiérce, která se do úřadu, kam se nikdo zvlášť nehrnul, dostala čirou náhodou. Je prý odtržená od reality a chybí jí jakákoli vize. Mayovou přirovnávají k robotovi - vymysleli pro ni i přezdívku "maybot".

Stoupenci jednašedesátileté političky naopak vyzdvihují její houževnatost, smysl pro povinnost a pevnou vůli, pro které je často přirovnávána k jiné předsedkyni britské vlády, "železné lady" Margaret Thatcherové.

Zdá se, že pozicí Mayové nijak neotřásly ani nedávné rezignace ministra zahraničí Borise Johnsona a ministra pro brexit Davida Davise. Oba odešli na protest proti tomu, že vláda chce sjednat takový odchod Británie z EU, který podle jejich názoru bude znamenat zachování stávajících vazeb na Brusel. Mayová však přijala rezignace svých dvou ministrů, aniž hnula brvou, a prohlásila, že bude pokračovat ve svém plánu na "ten správný brexit".

O pozdvižení se přitom postaral minulý týden i americký prezident Donald Trump, když před svou návštěvou Británie řekl deníku Sun, že Johnson by byl skvělým premiérem. Mayové se pak zastala dokonce i labouristická stínová ministryně zahraničí Emily Thornberryová. "Donald Trump se chová mimořádně neurvale. Ona je hostitelka. Co ho jeho matka učila?" řekla Thornberryová.

To, zda Mayová ustojí tlak svých kritiků, ukáže ale hlavně následujících devět měsíců. Devětadvacátého března příštího roku Británie opouští unii, ještě předtím ale musí nalézt své místo v nově uspořádané Evropě.

"Převzala víc problémů než kterýkoli jiný předseda vlády za celý můj život," uvedl významný člen Konzervativní strany a bývalý ministr vnitra a financí Ken Clarke. "Za žádný z nich přitom nemůže, žádný nevytvořila."

Nesmělá premiérka

Když se Britové v červnu 2016 rozhodli v referendu opustit unii, Mayová se postavila do čela země, protože většina konzervativců tento krok považovala za "správné" řešení. Mimo jiné proto, že představovala kontinuitu politiky odcházejícího premiéra Davida Camerona.

Stejně jako on hlasovala pro to, aby Britové zůstali v EU. Po svém jmenování premiérkou nicméně v ohledu na výsledek referenda prohlásila, že bude respektovat vůli lidu.

Na rozdíl od Camerona, který často vystupoval na veřejnosti a hlasitě obhajoval své názory, však zaujala postoj, kterému se v anglosaských zemích říká "low profile". Není ji příliš vidět, a pokud ano, pak takřka výhradně jen v britské Dolní sněmovně.

Mayová nemiluje vystoupení před médii, jen zřídka poskytuje interview a nebývá ráda středem pozornosti, poznamenává Reuters.

Dva významní členové Konzervativní strany popisují premiérku jako nesmělého člověka, který "v případě, že v místnosti jsou pouze dva lidé, zůstane zticha, dokud jí ten druhý nepoloží nějakou otázku".

Zcela typická pro ni byla situace na summitu EU v prosinci 2016, kdy ji televizní kamery přistihly, jak stojí stranou ostatních představitelů členských zemí. Potahovala se nervózně za rukáv kostýmku, zatímco jiní premiéři spolu čile rozmlouvali. Novináři si to tehdy vysvětlili po svém. Záběry Mayové měly podle nich ztělesňovat izolovanost Velké Británie v Evropě.

"Provinční kořeny"

Mayová přitom není v EU žádným zelenáčem. Během šesti let, které v britské vládě odsloužila jako ministryně vnitra, se zúčastnila bezpočtu summitů a schůzek na nejvyšší úrovni. Necítila se v nich však nikdy ve své kůži. A přímo nesnáší oficiální unijní žargon.

Toho se chytili její kritici, když poukazovali na její "provinční kořeny", které dle jejich názoru premiérka není schopna zakrýt.

Naráželi tím na skutečnost, že Mayovou do Dolní sněmovny pravidelně volí v Maidenheadu, sedmdesátitisícovém městě na Temži na západ od Londýna. A když cítí, že jí teče do bot, uchyluje se do svého náhradního domova, kamenného domu v tudorovském stylu ve vísce Sonning, která leží jen o pár kilometrů výš po proudu řeky.

"Má tenhle kraj ráda," říká předseda maidenheadského sdružení konzervativců a člen městské rady Richard Kellaway. "Tohle je vážně její domov."

Když Mayová čelila letos v květnu a červnu další krizi vyvolané brexitem a vyostřené sporem o budoucí podobu hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou, odskočila si do Maidenheadu, kde se zúčastnila vysvěcení nově opraveného kostela.

Sfinga bez záhady

Poradci britské premiérky rádi zdůrazňují, že Mayová má skvělou paměť a z toho plyne také její záliba v detailech. Kellaway vzpomíná, jak předsedkyně vlády jednou slovo od slova zopakovala říkanku, kterou jí při jedné příležitosti přednesli místní školáci.

Mayová si byla vědoma toho, že zmíněná řeč, kterou loni přednášela na konferenci Konzervativní strany, bude jednou z nejdůležitějších v její politické kariéře. Chtěla potvrdit svou autoritu poté, co iniciovala předčasné volby, ve kterých její strana zaznamenala chabý výsledek. A i když řeč neměla příznivý ohlas a řada vlivných konzervativců žádala její hlavu, krizi ustála. Tak jako všechny další.

Na dotaz, proč zůstává v politice, odpověděla: "Dělám to proto, abych vykořenila nespravedlnost a umožnila každému v této zemi ozvat se."

Tým jejích poradců je velmi malý, všichni ale zdůrazňují, že Mayová je "dokonalou profesionálkou", byť mnohdy působí chladně a nenechává se strhnout k vášnivým výpadům proti svým politickým odpůrcům.

Jeden z nich ji označil za "sfingu bez záhady", protože sice demonstruje ledový klid, ale žádné tajemství v sobě neskrývá.

