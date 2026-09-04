„Neslučitelné s hodnotami EU.“ Eurokomisařka zrušila kvůli Mladičovi cestu do Srbska

Komisařka pro rozšíření EU Marta Kosová zrušila plánovanou cestu do Srbska. Důvodem je glorifikace zesnulého bosenskosrbského válečného zločince Ratka Mladiče v zemi. Kosová to v pátek oznámila na síti X s tím, že oslavování Mladiče je neslučitelné s hodnotami, na nichž je EU založena. Eurokomisařka měla Srbsko navštívit 9. září.
„Ratko Mladić byl odsouzen za genocidu, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny. Návrat jeho pozůstatků do Bělehradu připomíná Evropě nejtemnější stránky naší nedávné historie,“ napsala Kosová.
Cesta, po níž EU kráčí, podle ní vyžaduje vyrovnání se s minulostí, skutečné usmíření a úctu k obětem válečných zločinů. „Hodnoty, na nichž spočívá naše společná budoucnost, nejsou předmětem smlouvání,“ dodala.
Podle srbských bulvárních médií se v sobotu uskuteční veřejné pocty Mladičovi a v pondělí pak pohřeb. Bosenskosrbský válečný zločinec zemřel minulý týden ve věku 84 let ve vězeňské nemocnici v Haagu. Mezinárodní tribunál ho v roce 2017 odsoudil k doživotnímu trestu za zločiny spáchané během války v Bosně v letech 1992 až 1995.
Prokázal mu mimo jiné odpovědnost za vraždění ve Srebrenici v červenci 1995, kdy jednotky bosenských Srbů zabily více než 8000 lidí, převážně mužů a dospívajících chlapců z řad bosenských muslimů.
Tělo Mladiče bylo do Bělehradu letecky převezeno vládním speciálem ve čtvrtek. Rakev zahalenou do vlajky podle záběrů z místa přenesli z letadla vojáci. Na letišti byl vedle blízkých také srbský ministr spravedlnosti Nenad Vujić.
Minulý týden Vujić podle médií uvedl, že Mladić bude pohřben s nejvyššími vojenskými a státními poctami. Srbský prezident Aleksandar Vučić ve čtvrtek řekl, že Mladičova rodina oznámí, jak se hodlá rozloučit s bývalým velitelem vojsk bosenských Srbů. Úřady jim v tom podle něj zaručí součinnost vzhledem k tomu, že by se aktů mohly zúčastnit desítky tisíc lidí.
Podle slovinského europoslance Vladimira Prebiliče, který je členem delegace v parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko, je hanebné a vůči obětem válečných zločinů a jejich pozůstalým neuctivé, že Vujić chce Mladičovi zajistit pohřeb s oficiálními státními poctami.
Mladić je považován za jednoho z hlavních aktérů krvavých etnických čistek provázejících válku v mnohonárodnostní Bosně, která si vyžádala kolem 100 tisíc lidských životů. Zhruba 2,2 milionu lidí bylo vyhnáno z domovů nebo bylo nuceno je opustit. Nicméně mnoho Srbů ho nepřestalo chovat v úctě.
Srbsko se uchází o členství v Evropské unii, v posledních letech však kandidátská země vedená Vučičem v přístupových jednáních nezaznamenala prakticky žádný pokrok.
Připomeňte si: Hladina Dunaje o víkendu klesla na nejnižší úroveň od roku 1996.
ŽIVĚ Ruský dron zasáhl budovu tajné služby SBU v centru Kyjeva. Ukrajinci chystají odpověď
Ruský dron v pátek odpoledne zasáhl budovu ukrajinské tajné služby SBU v centru Kyjeva, píše server Ukrajinska pravda. Po výbuchu z místa stoupal hustý dým, uvedli očití svědci. Na místo zásahu přijíždějí sanitky, napsala agentura Reuters. Zasažení sídla SBU mezitím potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tím, že uložil šéfovi tajné služby na ruský útok odpovědět.
Lánský hřbitov po exhumaci ostatků Jana Masaryka opět otevřeli. Tělo státníka zmýdelnělo
Lánský hřbitov je po exhumaci ostatků Jana Masaryka od pátečního rána znovu otevřený. Na hrobce Masarykovy rodiny nejsou patrné žádné zásahy a obnovený je travnatý povrch. Uzavření trvalo dva dny. Odborníci ostatky vyzvedli z hrobu ve středu. Jejich zkoumání má pomoci při objasňování okolností úmrtí tehdejšího ministra zahraničí v březnu 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce.
Svrčina si vytvořil tenisový osobák a soupeř zuřil. Italský favorit pak sklidil posměch
Když tenista Dalibor Svrčina prohrál čtvrteční duel 2. kola US Open s Italem Lucianem Darderim 3:6, 7:6, 4:6, 4:6, nejvýrazněji svítil ve statistice u jeho jména počet 20 dvojchyb. Ostravský rodák se snažil brát nelichotivou bilanci smířeně. Zápas ale ozdobil i jedním osobním rekordem, který dohnal soupeře k emočnímu výlevu.
Uškrtila své tři malé děti, lidé jí ale fandí. V USA probíhá ostře sledovaný soud
Ve Spojených státech právě probíhá ostře sledovaný soudní proces. V něm se má rozhodnout, zda šestatřicetiletá Lindsay Clancyová věděla, co dělá, když uškrtila své tři malé děti. Případ silně rozdělil americkou veřejnost a dokonce i soudní porotu, která se už týden nedokáže shodnout na verdiktu. Podle médií nyní jediný porotce nesouhlasí se zbylými jedenácti.
Slovensko zatrhlo Evropské unii prodloužení sankcí proti ruským občanům
Velvyslanci členských zemí Evropské unie se ve středu neshodli na návrhu prodloužit o 12 měsíců sankce uvalené na ruské občany. Proti bylo Slovensko. S odvoláním na diplomatické zdroje o tom v pátek informoval bruselský server Politico. Podle informací chce Bratislava i nadále sankce prodlužovat každých šest měsíců, a nikoliv jen jednou ročně. Slovensko také žádá vyškrtnutí dvou jmen ze seznamu.