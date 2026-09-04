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„Neslučitelné s hodnotami EU.“ Eurokomisařka zrušila kvůli Mladičovi cestu do Srbska

ČTK
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Komisařka pro rozšíření EU Marta Kosová zrušila plánovanou cestu do Srbska. Důvodem je glorifikace zesnulého bosenskosrbského válečného zločince Ratka Mladiče v zemi. Kosová to v pátek oznámila na síti X s tím, že oslavování Mladiče je neslučitelné s hodnotami, na nichž je EU založena. Eurokomisařka měla Srbsko navštívit 9. září.

Válečný zločinec Ratko Mladić zůstává pro část Srbů hrdinou.
Válečný zločinec Ratko Mladić zůstává pro část Srbů hrdinou.Foto: REUTERS – Stringer
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„Ratko Mladić byl odsouzen za genocidu, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny. Návrat jeho pozůstatků do Bělehradu připomíná Evropě nejtemnější stránky naší nedávné historie,“ napsala Kosová.

Cesta, po níž EU kráčí, podle ní vyžaduje vyrovnání se s minulostí, skutečné usmíření a úctu k obětem válečných zločinů. „Hodnoty, na nichž spočívá naše společná budoucnost, nejsou předmětem smlouvání,“ dodala.

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Podle srbských bulvárních médií se v sobotu uskuteční veřejné pocty Mladičovi a v pondělí pak pohřeb. Bosenskosrbský válečný zločinec zemřel minulý týden ve věku 84 let ve vězeňské nemocnici v Haagu. Mezinárodní tribunál ho v roce 2017 odsoudil k doživotnímu trestu za zločiny spáchané během války v Bosně v letech 1992 až 1995.

Prokázal mu mimo jiné odpovědnost za vraždění ve Srebrenici v červenci 1995, kdy jednotky bosenských Srbů zabily více než 8000 lidí, převážně mužů a dospívajících chlapců z řad bosenských muslimů.

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Tělo Mladiče bylo do Bělehradu letecky převezeno vládním speciálem ve čtvrtek. Rakev zahalenou do vlajky podle záběrů z místa přenesli z letadla vojáci. Na letišti byl vedle blízkých také srbský ministr spravedlnosti Nenad Vujić.

Komisařka pro rozšíření EU Marta Kosová
Komisařka pro rozšíření EU Marta Kosová.Foto: CC-BY-4.0: © European Union 2024 – EP – Pietro Naj-Oleari

Minulý týden Vujić podle médií uvedl, že Mladić bude pohřben s nejvyššími vojenskými a státními poctami. Srbský prezident Aleksandar Vučić ve čtvrtek řekl, že Mladičova rodina oznámí, jak se hodlá rozloučit s bývalým velitelem vojsk bosenských Srbů. Úřady jim v tom podle něj zaručí součinnost vzhledem k tomu, že by se aktů mohly zúčastnit desítky tisíc lidí.

Podle slovinského europoslance Vladimira Prebiliče, který je členem delegace v parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko, je hanebné a vůči obětem válečných zločinů a jejich pozůstalým neuctivé, že Vujić chce Mladičovi zajistit pohřeb s oficiálními státními poctami.

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Mladić je považován za jednoho z hlavních aktérů krvavých etnických čistek provázejících válku v mnohonárodnostní Bosně, která si vyžádala kolem 100 tisíc lidských životů. Zhruba 2,2 milionu lidí bylo vyhnáno z domovů nebo bylo nuceno je opustit. Nicméně mnoho Srbů ho nepřestalo chovat v úctě.

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Srbsko se uchází o členství v Evropské unii, v posledních letech však kandidátská země vedená Vučičem v přístupových jednáních nezaznamenala prakticky žádný pokrok.

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