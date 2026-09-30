Neskutečná odvaha ředitelky: zavřela se s vraždícím žákem. Slováci oslavují hrdinku

Po útoku nožem na základní škole ve slovenském Staškově zemřela učitelka. Policie případ vyšetřuje jako úkladnou vraždu
Úterní krvavý incident na základní škole otřásl Slovenskem. Po útoku třináctiletého žáka nožem jedna z učitelek zemřela. Celá tragédie má podle slovenských médií i svou hrdinku: ředitelku školy, která chlapce odvážně a chladnokrevně po útoku zpacifikovala a zabránila tak dalšímu neštěstí. Slovenská inspekce navíc šetří postup policie po trestním oznámení, které škola podala pár dní před tragédií.
Na základní škole ve Staškově v okrese Čadca na severozápadě Slovenska zaútočil v úterý 29. září po první vyučovací hodině 13letý žák osmého ročníku. Jedenašedesátiletá učitelka utrpěla zranění, kterým podlehla.
Další učitelku s bodným poraněním hrudníku převezli záchranáři do nemocnice v Žilině. Nožem zasaženou spolužačku pak transportovali v kritickém stavu do nemocnice v Martině, kde podstoupila operaci. Dívka je nadále ve velmi vážném stavu, oznámil ministr zdravotnictví Kamil Šaško.
Obdivuhodnou odvahu podle zjištění slovenské televize Markíza projevila ředitelka školy, která se s chlapcem ihned po krvavém útoku zavřela ve své kanceláři. Navzdory obrovskému riziku a přímému ohrožení vlastního života se jí ho úspěšně podařilo uklidnit, napsal server Pravda.sk. Ředitelka svým postupem zabránila tomu, aby hoch v útocích pokračoval.
Její odvážný krok ocenil i ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok, podle něhož ředitelka postupovala přesně podle bezpečnostních manuálů a tím zabránila ještě větším škodám a ztrátám na životě. Když na místo dorazila policie, měl být chlapec již bez známek agrese.
Případem samotného útoku se nyní zabývá Úřad boje proti organizované kriminalitě slovenské policie, který zahájil trestní stíhání pro obzvlášť závažný zločin úkladné vraždy. Podezřelého žáka policisté zadrželi a podle ministerstva vnitra již nehrozí další nebezpečí. Vyšetřovatelé provedli také domovní prohlídku v jeho bydlišti a zajišťovali důkazy. Motiv útoku je zatím předmětem vyšetřování.
Úřad inspekční služby nyní prověřuje také postup policistů po dřívějším trestním oznámení školy. Podle informací zveřejněných slovenskými médii ho škola podala ve čtvrtek 24. září po blíže neupřesněném incidentu na škole.
Podle informací slovenských médií škola řešila chlapcovo problémové chování ještě před samotným útokem. V souvislosti s případem se objevily zprávy o fotografii, kterou měl zveřejnit na sociálních sítích a na níž měly být učitelky zasazené do prostředí koncentračního tábora. Den před útokem měli do školy kvůli jeho chování dorazit pracovníci poradenského centra.
Jak tyto události souvisejí s úterním útokem, musí objasnit vyšetřovatelé. Jisté je, že třináctiletý žák v úterý napadl svou spolužačku, která zůstává ve vážném stavu v nemocnici, a dvě učitelky. Jedna z nich svým zraněním podlehla.
Do Staškova mezitím dorazily desítky psychologů, kteří poskytují podporu žákům a zaměstnancům školy. V obci vzniklo také pietní místo na počest zemřelé učitelky.
Případ znovu otevřel otázku bezpečnosti slovenských škol a toho, jak mají instituce reagovat na varovné signály. Ve středu přitom soud uložil 25 let vězení mladíkovi, kterého uznal vinným z loňského útoku nožem na gymnáziu na východě Slovenska. Při útoku zemřeli dva lidé.