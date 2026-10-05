Přijeli, zmlátili je a odjeli. Vesnice zažila místo oslavy „neskutečnou brutalitu“

V malé německé vesnici Beicha, asi 80 kilometrů od českých hranic, skončila tradiční podzimní slavnost násilným útokem, při němž utrpělo zranění devět lidí, někteří vážná. Podle německých médií přijela bez pozvání až dvacítka mužů, které místní popisují jako „neněmce“, a vesničany následně surově napadla. Z místa pak odjeli. Den poté se údajně někteří z útočníků ještě vrátili s mrazivým vzkazem.
Německá vesnice Beicha spadá pod město Döbeln v Sasku a žije v ní jen 128 lidí. Koncem září tam místní dobrovolní hasiči každý rok společně s volnočasovým a sportovním spolkem pořádají tradiční Oktoberparty – regionální obdobu známého bavorského Oktoberfestu, který probíhá ve stejnou dobu.
V noci ze soboty na neděli 27. září bylo vše už připravené. Otevřený pivní stánek místní postavili vedle dětského hřiště a někteří přišli v tradičních dirndlech nebo jiných slavnostních oděvech, popisuje událost například regionální deník Die Sachsen. Oslavy ale nakonec nabraly jiný směr.
Do vesnice údajně nejdříve přijelo pět cizinců, které svědci označili za muže „výrazně neněmeckého“ vzhledu. První konflikt měl vzniknout poté, co někteří z nich údajně začali místním vyčítat, že na ně zírají, a následně začali močit na soukromý pozemek.
Když jeden z místních močící cizince upozornil, že o kousek dál jsou mobilní toalety, měla následovat hádka a první údery, popisuje událost reportáž německého deníku Ostdeutsche Allgemeine Zeitung.
„Jako z filmu, všude krev“
To byl ale teprve začátek, uvedli vesničané pro média. Situace rychle eskalovala a v rychlém sledu přijela do Beichy další čtyři auta. Místní mluví celkem až o dvaceti útočnících, kteří měli do vesnice dorazit někdy kolem půl jedné v noci a slavící vesničany napadnout.
Následující rvačku místní popisují jako „neskutečnou brutalitu“. Několik útočníků například mělo opakovaně kopat muže ležícího na zemi. Žena, která se mu snažila pomoci, měla dostat ránu do obličeje. Podle svědků útočníci rozbíjeli také pivní lahve a půllitry a jejich střepy použili jako zbraně. Svědci mluví i o útoku nožem.
Podle výpovědí místních utrpěli někteří z napadených různá poranění – zranění hlavy, řezné rány, jiní přišli o zuby. „Bylo to jako z nějakého filmu,“ řekl jeden ze svědků. Dodal, že po napadení byla všude krev a ráno ji museli smývat i z dětské skluzavky na nedalekém hřišti.
Policie se o incidentu dozvěděla kolem jedné hodiny ráno a v neděli 27. září informovala o „fyzické potyčce, do níž bylo zapojeno několik lidí“. Policisté dále uvedli, že na místě našli devět zraněných – jednu ženu a osm mužů ve věku od 17 do 48 let. Někteří z nich utrpěli vážná zranění a záchranáři šest z nich převezli do okolních nemocnic.
Ujeli autem
Podle policie „část účastníků z místa ujela autem“. Při pátrání policisté později v nedalekém Döbelnu nalezli vůz odpovídající popisu a zkontrolovali jeho posádku. Policie ale neuvedla, zda mají tito lidé s činem skutečně něco společného. V dosud zveřejněných policejních zprávách se neuvádí žádné zatčení, vzetí do vazby ani veřejná výzva svědkům. Policie rovněž nepotvrdila zprávy o původu údajných útočníků.
Podle německých médií ve vesnici nyní panuje nejistota a strach. V neděli, tedy den po útoku, se podle svědků část údajných útočníků do vesnice znovu vrátila s výhrůžkou. „Jestli budete mluvit, vypálíme vám vaše domy,“ měli říct místním. Policie ale nepotvrdila ani tuto hrozbu.
Jeden z dobrovolných hasičů následně kritizoval postup úřadů. „Proč policie po oznámení incidentu nevyhlásila událost s hromadným počtem zraněných? Pak by na místě byl alespoň tým krizové intervence,“ řekl listu Ostdeutsche Allgemeine Zeitung.
Na sociálních sítích se objevil i příspěvek, podle něhož si lidé v obci kladou otázku, proč po takovém násilném činu nikdo není ve vazbě nebo přinejmenším zadržen. V obci pak podle příspěvku sílí pocit bezmoci. Někteří obyvatelé obce prý pochybují i o tom, zda je stát může vůbec ochránit, píše list Die Sachsen.
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