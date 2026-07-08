Přeskočit na obsah
Benative
8. 7. Nora
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

"Nesahejte na královnu!" Trumpem deptaná premiérka získává v NATO nové zastánce

Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
Kryštof Peňás

Americký prezident Donald Trump před summitem NATO znovu urazil italskou premiérku. Trump z Giorgii Meloniové opakovaně dělá terč osobních narážek, v nichž naznačuje, že až příliš usiluje o jeho přízeň. Do sporu se nyní vložil i další zakládající člen NATO. Belgický ministr obrany Theo Francken vyzval Trumpa, ať „královnu Meloniovou“ nechá být.

France Italy
„Na Meloniovou nesahejte. Je to královna evropské středopravice. Je alfa. Nechte ji být,“ vzkázal Trumpovi belgický ministr.Foto: AP – Manon Cruz
Reklama

Reakce belgického ministra obrany přišla poté, co Trump v neděli večer na síti Truth Social zveřejnil fotografii sebe a Meloniové a žertoval, že by na italskou premiérku potřeboval soudní zákaz přiblížení.

Francken uvedl, že evropští lídři by sice měli být opatrní, aby si Trumpa neodcizili, existují přesto hranice – zejména pokud jde o útoky na italskou premiérku.

Související

„Na Meloniovou nesahejte. Je to královna evropské středopravice. Je alfa. Nechte ji být,“ vzkázal Trumpovi belgický ministr v rozhovoru pro bruselský server Politico. „Má ji rád, je konzervativní, je úplně na stejné linii jako on… A pak se budou hádat kvůli fotce?“ dodal s podivem nad Trumpovými výpady.

Italská vláda se k Trumpovu nedělnímu příspěvku na sociální síti nevyjádřila. „Tato strategie spočívá v tom, že se nebudou pouštět do této kontroverzní oblasti a budou se držet podstaty záležitostí týkajících se Itálie,“ vysvětlil italský web Corriere della Sera.

Reklama
Reklama

Trumpovo veřejné popichování začalo po setkání obou lídrů na červnovém summitu G7 ve francouzském Évianu. Trump následně uvedl, že Meloniová „žadonila“ o společnou fotografii, k čemuž americký prezident svolil, protože mu jí „bylo líto“.

U.S. President Donald Trump speaks to Italian Prime Minister Giorgia Meloni on the sidelines of G7 summit
Trumpovo veřejné popichování začalo po setkání obou lídrů na červnovém summitu G7 ve francouzském Évianu. Trump následně uvedl, že Meloniová „žadonila“ o společnou fotografii, k čemuž americký prezident svolil, protože mu jí „bylo líto“.Foto: REUTERS

Meloniová tuto verzi událostí odmítla jako nepravdivou. „Já ani Itálie nikdy nežadoníme,“ uvedla následně na sociálních sítích. Italský vicepremiér a ministr zahraničí Antonio Tajani v reakci na Trumpova slova zrušil i plánovanou cestu do USA.

Meloniová přitom dříve byla považována za blízkou spojenkyni amerického prezidenta a byla vnímána i jako spojka mezi USA a Bruselem. V posledních měsících se od Trumpa ale začala distancovat.

Související

Vztahy mezi Washingtonem a Římem, stejně tak jako i dalšími evropskými členy NATO, ochladly především kvůli evropskému postoji k válce proti Íránu, kterou vedly Spojené státy a Izrael. Podle amerického prezidenta evropští členové NATO dostatečně USA nepodpořili.

Reklama
Reklama

Francken nicméně přiznal, že i přes medializované spory evropští politici Trumpa potřebují a Evropská unie zdaleka není připravena bránit se bez pokračující americké pomoci. Evropané proto „potřebují udržet Američany na palubě“. Vybudování konvenčních vojenských schopností, které dnes zajišťují Spojené státy, bude podle belgického ministra Evropě trvat „pět až deset let“.

Související

Trump minulý týden kritizoval spojence v NATO také kvůli podle něj nízkým výdajům na obranu a zároveň zahájil stahování části amerických vojáků z Německa. Americký ministr obrany Pete Hegseth pak minulý měsíc oznámil šestiměsíční prověrku americké vojenské přítomnosti v Evropě.

Spor kolem Meloniové tak zapadá do širšího napětí mezi Washingtonem a Evropou. Právě budoucnost vztahů s Trumpovou administrativou bude patřit k hlavním tématům probíhajícího summitu NATO v Ankaře.

Mohlo by vás také zajímat: Fotka, která rozbila spojenectví. Trump tvrdí, že Meloniová žadonila o snímek

„Nechápu, proč se takovým způsobem chová ke spojencům, a ne k nepřátelům Západu,“ říká italská premiérka Giorgia Meloni o roztržce s Donaldem Trumpem. | Video: @antoguerrera
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Opel Combo si v prvním pololetí prodejně významně pohoršil.
Opel Combo si v prvním pololetí prodejně významně pohoršil.
Opel Combo si v prvním pololetí prodejně významně pohoršil.

Pád téměř na dno. Prohlédněte si auta, která Češi nechtějí, jsou mezi nimi i známá jména

Někomu se daří, jiný po letech hojnosti jen paběrkuje. Český trh s novými auty nadále ovládá Škoda Auto, na druhou pozici se vrátil Volkswagen a výrazněji se o slovo začaly hlásit i čínské značky. Existuje ale také odvrácená strana: modely, jejichž prodeje se za prvních šest měsíců propadly, často na méně než polovinu. O jaké modely nebyl takový zájem? Podívejte se do galerie.

Military parade on Polish Army Day in Warsaw Poland - 15 Sep 2025
Military parade on Polish Army Day in Warsaw Poland - 15 Sep 2025
Military parade on Polish Army Day in Warsaw Poland - 15 Sep 2025

Ruská noční můra. Ukrajina získala „neviditelné“ norské střely NSM

Podle twitterového účtu Front_Ukrainian, který sleduje válku mezi Ruskem a Ukrajinou, dostala napadená země střely RGM-184A NSM. Twitterový účet tvrzení podložil o víkendu snímkem, na němž ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pózuje s poradci a důstojníky právě u tohoto odpalovacího zařízení. Kancelář prezidenta tuto fotku zveřejnila při návštěvě vojenské základny v Oděse.

Reklama
Man,Adding,Milk,And,Peeled,Banana,To,Blender,With,Chocolate
Man,Adding,Milk,And,Peeled,Banana,To,Blender,With,Chocolate
Man,Adding,Milk,And,Peeled,Banana,To,Blender,With,Chocolate

Mysleli, že do smoothie rozhodně patří. Jedno oblíbené ovoce přitom může ubrat většinu přínosů

Banán patří mezi nejoblíbenější suroviny do smoothie. Dodá sladkost, krémovou konzistenci i draslík. Nový výzkum ale naznačuje, že právě tato běžná ingredience může výrazně snížit množství prospěšných látek, které tělo z lesního ovoce skutečně využije. Vědci upozorňují, že o zdravotních účincích jídla často nerozhoduje jen to, co jíme, ale i to, jak potraviny kombinujeme.

Reklama
Reklama
Reklama