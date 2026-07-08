"Nesahejte na královnu!" Trumpem deptaná premiérka získává v NATO nové zastánce

Americký prezident Donald Trump před summitem NATO znovu urazil italskou premiérku. Trump z Giorgii Meloniové opakovaně dělá terč osobních narážek, v nichž naznačuje, že až příliš usiluje o jeho přízeň. Do sporu se nyní vložil i další zakládající člen NATO. Belgický ministr obrany Theo Francken vyzval Trumpa, ať „královnu Meloniovou“ nechá být.
Reakce belgického ministra obrany přišla poté, co Trump v neděli večer na síti Truth Social zveřejnil fotografii sebe a Meloniové a žertoval, že by na italskou premiérku potřeboval soudní zákaz přiblížení.
Francken uvedl, že evropští lídři by sice měli být opatrní, aby si Trumpa neodcizili, existují přesto hranice – zejména pokud jde o útoky na italskou premiérku.
„Na Meloniovou nesahejte. Je to královna evropské středopravice. Je alfa. Nechte ji být,“ vzkázal Trumpovi belgický ministr v rozhovoru pro bruselský server Politico. „Má ji rád, je konzervativní, je úplně na stejné linii jako on… A pak se budou hádat kvůli fotce?“ dodal s podivem nad Trumpovými výpady.
Italská vláda se k Trumpovu nedělnímu příspěvku na sociální síti nevyjádřila. „Tato strategie spočívá v tom, že se nebudou pouštět do této kontroverzní oblasti a budou se držet podstaty záležitostí týkajících se Itálie,“ vysvětlil italský web Corriere della Sera.
Trumpovo veřejné popichování začalo po setkání obou lídrů na červnovém summitu G7 ve francouzském Évianu. Trump následně uvedl, že Meloniová „žadonila“ o společnou fotografii, k čemuž americký prezident svolil, protože mu jí „bylo líto“.
Meloniová tuto verzi událostí odmítla jako nepravdivou. „Já ani Itálie nikdy nežadoníme,“ uvedla následně na sociálních sítích. Italský vicepremiér a ministr zahraničí Antonio Tajani v reakci na Trumpova slova zrušil i plánovanou cestu do USA.
Meloniová přitom dříve byla považována za blízkou spojenkyni amerického prezidenta a byla vnímána i jako spojka mezi USA a Bruselem. V posledních měsících se od Trumpa ale začala distancovat.
Vztahy mezi Washingtonem a Římem, stejně tak jako i dalšími evropskými členy NATO, ochladly především kvůli evropskému postoji k válce proti Íránu, kterou vedly Spojené státy a Izrael. Podle amerického prezidenta evropští členové NATO dostatečně USA nepodpořili.
Francken nicméně přiznal, že i přes medializované spory evropští politici Trumpa potřebují a Evropská unie zdaleka není připravena bránit se bez pokračující americké pomoci. Evropané proto „potřebují udržet Američany na palubě“. Vybudování konvenčních vojenských schopností, které dnes zajišťují Spojené státy, bude podle belgického ministra Evropě trvat „pět až deset let“.
Trump minulý týden kritizoval spojence v NATO také kvůli podle něj nízkým výdajům na obranu a zároveň zahájil stahování části amerických vojáků z Německa. Americký ministr obrany Pete Hegseth pak minulý měsíc oznámil šestiměsíční prověrku americké vojenské přítomnosti v Evropě.
Spor kolem Meloniové tak zapadá do širšího napětí mezi Washingtonem a Evropou. Právě budoucnost vztahů s Trumpovou administrativou bude patřit k hlavním tématům probíhajícího summitu NATO v Ankaře.
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