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Zahraničí

Nervózního Putina objal klíčový spojenec a vyzval k míru. Dál jej drží nad vodou

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
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Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí dorazil do kyrgyzské metropole Biškek, kde se setkal hned s několika lídry asijských velmocí: s prezidentem Kazachstánu Tokajevem, čínskou hlavou státu Si Ťin-pchingem či indickým premiérem Naréndrou Módím. Ten šéfa Kremlu naléhavě vyzval, aby ukončil válku na Ukrajině. Obchod mezi zeměmi se přitom zvýšil a Indie pomáhá Rusku obcházet západní sankce.

Russian President Putin and Indian Prime Minister Modi meet in Bishkek
Ruský prezident Vladimir Putin a indický premiér Naréndra Módí v kyrgyzském Biškeku, 31. srpna 2026.Foto: Sputnik – Pyotr Kovalyov
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„Musíme se odklonit od nekonečné války a zaměřit se na její ukončení. To je nezbytné pro blaho lidstva. Co nejrychlejší mírové řešení všech problémů je výzvou lidstva a to je poselství Indie,“ řekl vrcholný indický představitel během setkání s Putinem a dodal, že „každý den strávený ve válce vrhá lidstvo zpět“.

Podle webu Hindustan Times Módí rovněž prohlásil, že „země Gándhího a země Buddhy vysílá zásadní poselství: cestu míru“ a že Indie podporuje jakékoli úsilí, které přispívá k mírovému řešení konfliktu na Ukrajině. Před vzájemným setkáním v Biškeku se oba lídři – indický i ruský – vřele objali.

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Ruský prezident Putin, který si po celou dobu hovoru s indickým protějškem před kamerami lehce podupával nohama a vypadal nervózně, na oplátku vyjádřil Módímu vděčnost a ujišťoval ho, že Rusko podle něj směřuje k ukončení ukrajinského konfliktu.

Ještě před setkáním s indickým premiérem se ruský prezident sešel s představitelem další více než miliardové velmoci – s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Oba státníci vyzdvihli spolupráci svých zemí „v době, která je pro Moskvu kvůli západním sankcím obtížná“.

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Pozornost v Biškeku vyvolalo také úterní jednání ruského lídra s íránským prezidentem Masúdem Pezeškjánem, jehož země od února čelí konfliktu se Spojenými státy.

„Jsme přesvědčeni, že díky strategické spolupráci s Ruskem dokážeme čelit jednostranným krokům Spojených států a obcházet nezákonné sankce,“ prohlásil Pezeškján a podotkl, že je přesvědčen, že Írán ve válce se Spojenými státy zvítězí.

Shanghai Cooperation Organisation summit in Bishkek
Ruský prezident Vladimir Putin a čínský prezident Si Ťin-pching přicházejí na společné fotografování před jednáním summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) v kyrgyzském Biškeku, 1. září 2026.Foto: Reuters – Vyacheslav Prokofyev

Rusko-íránské vztahy se podle obou prezidentů „stabilně rozvíjejí ve všech oblastech“. Rusové podle Putina uvítali americko-íránské memorandum o příměří, které ovšem bylo příliš křehké. Írán pak podle Pezeškjána podporuje ruský postoj k přechodu od „unipolárního k multipolárnímu světu“.

Putin, Módí, Pezekšján a další východní lídři v pondělí zahajovali Světové nomádské hry, na jejichž programu je celkem 43 disciplín vycházejících z tradičních sportů a her kočovných národů v regionu – například lukostřelba z koně, zápas, kok-boru (obdoba póla s mrtvým kozlem), koňské dostihy, armwrestling nebo tradiční deskové hry.

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Zahraniční vliv na Putina

Právě velmoci jako Indie nebo Čína mohou mít na Putina zásadní vliv – minimálně tím, že jeho zemi dokážou dostat pod ekonomický a politický tlak. Finský prezident Alexander Stubb například o víkendu podle bruselského listu Politico řekl, že jej čínští představitelé v soukromém rozhovoru ujistili, že nedovolí Rusku použít jaderné zbraně.

Kyrgyzstan holds World Nomad Games
Ruský prezident Vladimir Putin a uzbecký prezident Šavkat Mirzijojev se účastní zahajovacího ceremoniálu VI. světových nomádských her, mezinárodní kulturní a etnické sportovní akce, v kyrgyzském Biškeku, 31. srpna 2026.Foto: Reuters – Pyotr Kovalyov

Indie je zase jedním z největších odběratelů ruské ropy, což pomáhá Moskvě doplňovat její státní rozpočet poznamenaný rozsáhlými západními sankcemi.

Putin v této souvislosti zmínil také pozitivní vývoj v hospodářských vztazích s Indií: vzájemný obchod se podle něj zvýšil o 2,6 procenta a cestovní ruch vzrostl o 16 procent.

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„Úzce koordinujeme naše úsilí v OSN, BRICS, G20 a samozřejmě v Šanghajské organizaci pro spolupráci. Dnes máme velmi dobrou příležitost porovnat si poznatky a nastínit další cestu v rozvoji rusko-indických vztahů,“ řekl Putin.

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Kromě zahájení Světových nomádských her se východní lídři v Biškeku setkali hlavně kvůli summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (ŠOS). Organizace, která vznikla jako bezpečnostní uskupení šesti euroasijských zemí, se postupně rozšířila a dnes má deset stálých členů.

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