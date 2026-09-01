Nervózního Putina objal klíčový spojenec a vyzval k míru. Dál jej drží nad vodou

Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí dorazil do kyrgyzské metropole Biškek, kde se setkal hned s několika lídry asijských velmocí: s prezidentem Kazachstánu Tokajevem, čínskou hlavou státu Si Ťin-pchingem či indickým premiérem Naréndrou Módím. Ten šéfa Kremlu naléhavě vyzval, aby ukončil válku na Ukrajině. Obchod mezi zeměmi se přitom zvýšil a Indie pomáhá Rusku obcházet západní sankce.
„Musíme se odklonit od nekonečné války a zaměřit se na její ukončení. To je nezbytné pro blaho lidstva. Co nejrychlejší mírové řešení všech problémů je výzvou lidstva a to je poselství Indie,“ řekl vrcholný indický představitel během setkání s Putinem a dodal, že „každý den strávený ve válce vrhá lidstvo zpět“.
Podle webu Hindustan Times Módí rovněž prohlásil, že „země Gándhího a země Buddhy vysílá zásadní poselství: cestu míru“ a že Indie podporuje jakékoli úsilí, které přispívá k mírovému řešení konfliktu na Ukrajině. Před vzájemným setkáním v Biškeku se oba lídři – indický i ruský – vřele objali.
Ruský prezident Putin, který si po celou dobu hovoru s indickým protějškem před kamerami lehce podupával nohama a vypadal nervózně, na oplátku vyjádřil Módímu vděčnost a ujišťoval ho, že Rusko podle něj směřuje k ukončení ukrajinského konfliktu.
Ještě před setkáním s indickým premiérem se ruský prezident sešel s představitelem další více než miliardové velmoci – s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Oba státníci vyzdvihli spolupráci svých zemí „v době, která je pro Moskvu kvůli západním sankcím obtížná“.
Pozornost v Biškeku vyvolalo také úterní jednání ruského lídra s íránským prezidentem Masúdem Pezeškjánem, jehož země od února čelí konfliktu se Spojenými státy.
„Jsme přesvědčeni, že díky strategické spolupráci s Ruskem dokážeme čelit jednostranným krokům Spojených států a obcházet nezákonné sankce,“ prohlásil Pezeškján a podotkl, že je přesvědčen, že Írán ve válce se Spojenými státy zvítězí.
Rusko-íránské vztahy se podle obou prezidentů „stabilně rozvíjejí ve všech oblastech“. Rusové podle Putina uvítali americko-íránské memorandum o příměří, které ovšem bylo příliš křehké. Írán pak podle Pezeškjána podporuje ruský postoj k přechodu od „unipolárního k multipolárnímu světu“.
Putin, Módí, Pezekšján a další východní lídři v pondělí zahajovali Světové nomádské hry, na jejichž programu je celkem 43 disciplín vycházejících z tradičních sportů a her kočovných národů v regionu – například lukostřelba z koně, zápas, kok-boru (obdoba póla s mrtvým kozlem), koňské dostihy, armwrestling nebo tradiční deskové hry.
Zahraniční vliv na Putina
Právě velmoci jako Indie nebo Čína mohou mít na Putina zásadní vliv – minimálně tím, že jeho zemi dokážou dostat pod ekonomický a politický tlak. Finský prezident Alexander Stubb například o víkendu podle bruselského listu Politico řekl, že jej čínští představitelé v soukromém rozhovoru ujistili, že nedovolí Rusku použít jaderné zbraně.
Indie je zase jedním z největších odběratelů ruské ropy, což pomáhá Moskvě doplňovat její státní rozpočet poznamenaný rozsáhlými západními sankcemi.
Putin v této souvislosti zmínil také pozitivní vývoj v hospodářských vztazích s Indií: vzájemný obchod se podle něj zvýšil o 2,6 procenta a cestovní ruch vzrostl o 16 procent.
„Úzce koordinujeme naše úsilí v OSN, BRICS, G20 a samozřejmě v Šanghajské organizaci pro spolupráci. Dnes máme velmi dobrou příležitost porovnat si poznatky a nastínit další cestu v rozvoji rusko-indických vztahů,“ řekl Putin.
Kromě zahájení Světových nomádských her se východní lídři v Biškeku setkali hlavně kvůli summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (ŠOS). Organizace, která vznikla jako bezpečnostní uskupení šesti euroasijských zemí, se postupně rozšířila a dnes má deset stálých členů.
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