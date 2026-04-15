Nerudová se kvůli změnám ve financování veřejnoprávních médií obrátila na Evropskou komisi

Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) se kvůli návrhu na změnu financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) písemně obrátila na Evropskou komisi. Má podezření na porušení unijního práva, řekla ve středu Nerudová v ČT. České republice můžou hrozit pokuty a zmrazení evropských peněz, dále upozornila.
Vládní návrh financovat ČT a ČRo místo poplatků ze státního rozpočtu v úterý představili zástupci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů.
„Já jsem se včera (v úterý) obrátila písemně na Evropskou komisi s otázkou, jakým způsobem bude postupovat, protože já mám podezření, že celý ten návrh porušuje evropské právo, takzvaný Media Freedom Act, který jasně říká, že financování médií musí být udržitelné a předvídatelné,“ řekla Nerudová. To podle ní financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu nesplňuje.
Evropská komise může podle Nerudové věc začít vyšetřovat. "Je to šetření o porušení implementace evropského práva, kde jsou poměrně vysoké pokuty," řekla europoslankyně. Ve hře je podle ní také porušení principu právního státu zakotveného ve smlouvě o EU.
„Pokud by evropská komise konstatovala porušení tohoto principu, tak České republice hrozí zmrazení evropských peněz, evropských fondů, tak jak to Evropská komise udělala v případě Maďarska,“ doplnila Nerudová. V Maďarsku vláda premiéra Viktora Orbána sloučila veřejnoprávní televizi, rozhlas a tiskovou agenturu MTI do státní mediální skupiny, která podle tamní opozice šířila vládní propagandu.
Česká vláda chce od ledna zrušit dosavadní poplatky, které za ČT a ČRo platí občané a firmy. Média by měla dostávat peníze ze státního rozpočtu, ale nižší sumy, než plánují letos vybrat z poplatků. Vedení ČT a ČRo před změnou financování varují, podle sněmovní opozice pro tak zásadní změnu neexistuje racionální důvod. Zástupci opozice hovoří o likvidaci obou médií a snahu dostat je pod politický vliv, chystají obstrukce při projednávání vládní předlohy.
Přijetí zákona má předcházet poslanecký návrh, který z placení poplatků ještě letos vyloučí některé skupiny poplatníků. Vládní politici dříve hovořili například o zbavení povinnosti platit pro seniory nad 75 let, nezaopatřené do 26 let nebo firmy. Podrobnosti chtějí oznámit později.
