Reklama
Reklama
Zahraničí

Nerudová se kvůli změnám ve financování veřejnoprávních médií obrátila na Evropskou komisi

ČTK

Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) se kvůli návrhu na změnu financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) písemně obrátila na Evropskou komisi. Má podezření na porušení unijního práva, řekla ve středu Nerudová v ČT. České republice můžou hrozit pokuty a zmrazení evropských peněz, dále upozornila.

Spotlight - Danuše Nerudová
Danuše NerudováFoto: Tým Spotlight
Reklama

Vládní návrh financovat ČT a ČRo místo poplatků ze státního rozpočtu v úterý představili zástupci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů.

„Já jsem se včera (v úterý) obrátila písemně na Evropskou komisi s otázkou, jakým způsobem bude postupovat, protože já mám podezření, že celý ten návrh porušuje evropské právo, takzvaný Media Freedom Act, který jasně říká, že financování médií musí být udržitelné a předvídatelné,“ řekla Nerudová. To podle ní financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu nesplňuje.

Evropská komise může podle Nerudové věc začít vyšetřovat. "Je to šetření o porušení implementace evropského práva, kde jsou poměrně vysoké pokuty," řekla europoslankyně. Ve hře je podle ní také porušení principu právního státu zakotveného ve smlouvě o EU.

„Pokud by evropská komise konstatovala porušení tohoto principu, tak České republice hrozí zmrazení evropských peněz, evropských fondů, tak jak to Evropská komise udělala v případě Maďarska,“ doplnila Nerudová. V Maďarsku vláda premiéra Viktora Orbána sloučila veřejnoprávní televizi, rozhlas a tiskovou agenturu MTI do státní mediální skupiny, která podle tamní opozice šířila vládní propagandu.

Reklama
Reklama

Česká vláda chce od ledna zrušit dosavadní poplatky, které za ČT a ČRo platí občané a firmy. Média by měla dostávat peníze ze státního rozpočtu, ale nižší sumy, než plánují letos vybrat z poplatků. Vedení ČT a ČRo před změnou financování varují, podle sněmovní opozice pro tak zásadní změnu neexistuje racionální důvod. Zástupci opozice hovoří o likvidaci obou médií a snahu dostat je pod politický vliv, chystají obstrukce při projednávání vládní předlohy.

Přijetí zákona má předcházet poslanecký návrh, který z placení poplatků ještě letos vyloučí některé skupiny poplatníků. Vládní politici dříve hovořili například o zbavení povinnosti platit pro seniory nad 75 let, nezaopatřené do 26 let nebo firmy. Podrobnosti chtějí oznámit později.

Tatiana Malá a Oto Klempíř o médiích, důvěře veřejnosti a roli kritiky. Diskuse se dotýká nezávislosti i tlaku na veřejnoprávní instituce. | Video: Radek Bartoníček
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Soud v Brně v poslední části kauzy Stoka zprostil viny dva podnikatele

Soud v Brně v poslední části kauzy Stoka zprostil viny dva podnikatele

Krajský soud v Brně ve středu rozhodl v poslední části korupční kauzy Stoka, podnikatele Ivana Trunečku a Petra Kaláška opětovně zprostil obžaloby. Žalovaný skutek podle rozhodnutí soudu není trestným činem. Oba vinu popírali. V kauze šlo o ovlivňování zakázek v městské části Brno-střed.

umělá inteligence, medicína

"Budujeme nejmodernější zdravotnictví." V Salvadoru bude léčit umělá inteligence

Salvadorský autoritářský prezident Nayib Bukele spouští další technologický experiment, tentokrát ve zdravotnictví. V úterý oznámil, že ve veřejném zdravotnictví bude mít velký podíl umělá inteligence (AI). Podle tohoto plánu bude AI vytvářet zdravotní záznamy či objedná laboratorní testy a v případě potřeby naplánuje virtuální nebo osobní schůzku s lékařem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama