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Zahraničí

Ruská loď pálila po dánském vrtulníku. Rázná odpověď ze severu přišla vzápětí

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek
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Dánsko má jasno. Na ruskou provokaci v Baltském moři, kdy jejich fregata vystřelila světlice na dánský vrtulník, odpoví posílením pomoci Ukrajině. Nový balík za 240 milionů eur zamíří především do protivzdušné obrany. „Pokud si Rusové myslí, že nás takovými věcmi rozhodí, naše odpověď je, že podporu Ukrajiny zvýšíme rychleji, než jsme původně zamýšleli,“ řekl ministr obrany Jeppe Bruus.

Ruská fregata pálila po dánském vrtulníku
Ruská fregata pálila po dánském vrtulníkuFoto: Danish Ministry of Defence
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Incident se odehrál 14. září v mezinárodních vodách u dánského Gedseru. Vrtulník dánského letectva tam při rutinním fotografování ruské fregaty dostal dva zásahy světlicemi, přičemž jedna proletěla těsně kolem něj.

Podle dánského ministra obrany ruská loď předtím nenavázala rádiový kontakt. Moskva naopak tvrdí, že dánský vrtulník prováděl nebezpečné manévry. NATO označilo ruský postup za nezodpovědný.

Denmark's acting Prime Minister Frederiksen meets members of the media after her visit to the King at Amalienborg Palace in Copenhagen
Dánská premiérka Mette Frederiksenová patří k nejaktivnějším zastáncům Ruskem napadené Ukrajiny.Foto: REUTERS – Emil Helms

Dánsko nyní urychlí a zároveň navýší pomoc, kterou původně plánovalo poskytnout později. Ukrajina podle Kodaně naléhavě potřebuje především prostředky proti ruským balistickým raketám.

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Nový balík proto zamíří zejména na protivzdušnou obranu a na nákup zbraní přímo od ukrajinských výrobců.

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Jde o princip takzvaného dánského modelu, v němž Kodaň financuje nákup zbraní přímo v ukrajinském obranném průmyslu. Dánsko bylo první zemí NATO, která začala platit ukrajinské zbrojovce přímo za výrobu zbraní pro ukrajinskou armádu (např. samohybné houfnice Bohdana).

Tento model řeší hlavní problém Západu: přeplněné kapacity západních zbrojovek a pomalé dodávky. Na Ukrajině je výroba neporovnatelně levnější, rychlejší a přímo přizpůsobená potřebám fronty. Dánsko přitom patří v poměru k velikosti své ekonomiky k vůbec nejštědřejším podporovatelům Ukrajiny.

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Země nabízí pro výrobu klíčových komponent obranného průmyslu i vlastní území. Kupříkladu pevné palivo do raket s plochou dráhou letu Flamingo se bude za pomoci dánských peněz vyrábět nedaleko vojenského letiště u Skyrdstrupu.

Podle analýz vycházejících z dat Kielského institutu poskytlo Dánsko mezi lety 2022 a 2025 na bilaterální pomoc zhruba tři procenta svého HDP, nejvíce ze sledovaných evropských zemí. Mezi největší podporovatele v poměru k HDP patří také Norsko, Švédsko, Finsko a pobaltské státy.

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Kodaň Ukrajině od začátku plné ruské invaze dodala mimo jiné 19 stíhaček F-16, houfnice Caesar, tanky Leopard 1 a Leopard 2, protilodní střely Harpoon a velké množství munice. Celková dánská vojenská pomoc podle vlády dosahuje přibližně 10,3 miliardy eur.

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Nový balík přichází v době, kdy se dánský Ukrajinský fond téměř vyčerpal. Kodaň proto bude muset hledat peníze na další podporu mimo původně plánované zdroje. Dosud pomoc z velké části financovala z očekávaných budoucích přebytků státního rozpočtu. Podpora Ukrajiny se v Dánsku těší vzácné nadstranické shodě – napříč spektrem od vlády po většinu opozice.

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