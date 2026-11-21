Starosta New Yorku Zohran Mamdani si natrhl Achillovu šlachu při přátelském fotbalovém zápase proti týmu novinářů, kteří pokrývají dění na newyorské radnici. Mamdani to oznámil na páteční tiskové konferenci, kde se k řečnickému pultíku dobelhal o berlích. Starosta největšího amerického města bude muset šest až osm týdnů nosit ortézu.
„Neprotáhl jsem se,“ prohlásil Mamdani o možné příčině svého poranění, které utrpěl ve čtvrtek. „Zapomněl jsem, že mi je 35 let,“ dodal starosta a fotbalový nadšenec.
Se zjevnou radostí však sdělil, že dal gól „krátce po vstupu na hřiště“. Rychle dodal, že jeho tým nad týmem novinářů zvítězil. Na fotbalové hřiště se plánuje vrátit asi za devět měsíců.
Mamdani není prvním newyorským starostou, který se zranil při sportu, připomněl web Politico. Někdejší starosta Bill de Blasio si ze srážky se zaměstnancem při hře softballu odnesl škrábanec na nose.
Bývalého starostu Davida Dinkinse zase zasáhl tenisový míček do oka při hře se starostou Newarku. Dinkins pak musel nosit pásku přes oko.
Žádný z těchto incidentů však není srovnatelný s Mamdaniho natrženou Achillovou šlachou, poznamenal web. Jedná se o bolestivé poranění, které může vyžadovat operaci a demokratického socialistu nejspíš donutí omezit svůj obvyklý režim.
Mamdani denně pořádá několik tiskových konferencích na různých místech v New Yorku. Objevuje se také v neustálém proudu videí zveřejňovaných na sociálních sítích, kterými cílí na mladé voliče. Sport se navíc stal součástí starostovy image.
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