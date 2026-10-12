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Zahraničí

Nepříjemné odhalení. EU tepe Trumpa, do Evropy ale dál proudí ruský plyn

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek
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Evropská unie kritizuje Trumpův nákup ruské nafty, evropské nákupy ruského plynu ale přitom rostou. Za prvních devět měsíců letošního roku dorazilo do evropských přístavů rekordních 12,18 milionu tun ruského zkapalněného plynu (LNG). EU tak financuje ruskou vojenskou mašinérii zhruba 200 miliardami korun v době, kdy deklaruje neochvějnou podporu Ukrajině.

FILE PHOTO: A LNG tanker is tugged towards a thermal power station in Futtsu
Podle německé neziskovky Urgewald dorazilo letos od ledna do září do evropských přístavů celkem 167 tankerů s ruským LNG. Snímek je ilustrační. Foto: REUTERS – Issei Kato
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Na pokračující obchod Evropy s Ruskem upozornila německá nezisková organizace Urgewald, která analyzovala údaje společnosti Kpler.

Podle jejího vyšetřování dorazilo od ledna do září do evropských přístavů celkem 167 tankerů s ruským LNG. Oproti stejnému období loňského roku vzrostl objem dodávek o 9,5 procenta.

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Největším dodavatelem je ruský arktický projekt Jamal, ležící na stejnojmenném poloostrově za severním polárním kruhem. Jeho provoz zajišťuje především ruská společnost Novatek, která vlastní většinový podíl, 20 procent ale drží francouzský energetický gigant TotalEnergies.

Klíčovou roli v celém obchodu hrají evropské přístavy a přepravní společnosti. Ruský plyn totiž převážejí speciální tankery třídy Arc7, které dokážou prorážet arktický led. Evropské terminály jim umožňují rychle vyložit náklad a vrátit se zpět do Ruska.

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Podle šetření Euronews zajišťovaly během prvních osmi měsíců letošního roku přibližně 72 procent přepravy z Jamalu lodě spojené se skotskou společností Seapeak a řeckou Dynagas.

Francie v čele odběratelů

Mezi největší evropské odběratele patří Francie, Belgie a Španělsko. Samotná Francie v září přijala téměř tři čtvrtiny veškerého LNG z Jamalu, které dorazilo do Evropské unie. Do přístavů Dunkerque a Montoir připlulo přibližně 572 tisíc tun ruského plynu. Část dodávek však může následně pokračovat do dalších evropských zemí.

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Brusel přitom už od začátku letošního roku postupně omezuje dovoz ruských energetických surovin. Od 25. dubna platí zákaz dovozu LNG na základě starších krátkodobých kontraktů. Dlouhodobé smlouvy však stále umožňují obchodovat s Moskvou až do konce letošního roku.

Právě toho evropské společnosti využívají. Podle energetického analytika společnosti Kpler Charlese Costerrouse se tak evropští odběratelé snaží před lednovým zákazem nakoupit co největší množství plynu. Většinu dodávek totiž stále pokrývají dlouhodobé kontrakty.

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Významnou roli hrají také rostoucí ceny energií. Válka na Blízkém východě a narušení dopravy přes Hormuzský průliv zvýšily tlak na světový trh s plynem. Odhadovaná hodnota evropských nákupů z Jamalu tak už za devět měsíců překonala přibližně 180 miliard korun, které evropské společnosti za stejný plyn zaplatily během celého roku 2025.

Paradoxně ale může Evropanům situaci zkomplikovat americká administrativa. Washington získal nové pravomoci k sankcionování společností a plavidel zapojených do přepravy ruského LNG. Prezident Donald Trump zároveň může některým subjektům udělit výjimky. První přezkum má jeho administrativa provést do 18. října.

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