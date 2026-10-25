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Zahraničí

Nepošlu mladé lidi umírat do válek, které nejsou naše, prohlásila Le Penová

ČTK
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Marine Le Penová si přeje mít z Francie zemi míru. Nepošlu mladé lidi umírat do válek, které nejsou naše, prohlásila v neděli na sjezdu krajně pravicové strany Národní sdružení (RN) prezidentská kandidátka, která zde zahájila kampaň před dubnovými prezidentskými volbami, informují francouzská média.

France RN Congress
Favoritka dubnových prezidentských voleb oznámila, že hodlá zakotvit v ústavě "zakládající, inkluzivní a bratrský princip" takzvaného "národního společenství".Foto: AP – Teresa Suarez
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Le Penová oznámila, že hodlá zakotvit v ústavě "zakládající, inkluzivní a bratrský princip" takzvaného "národního společenství". "Stát, který si představujeme, nebude 'státem RN'; bude to spíše společné úsilí – sice vlastenecké, ale nikoli stranické," prohlásila kandidátka RN.

Favoritka předvolebních průzkumů slíbila vládu národní jednoty, která bude pluralitní a v jejímž čele stane Jordan Bardella. Jedenatřicetiletého muže si Národní sdružení v sobotu znovu zvolilo do svého čela.

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Staronový předseda strany a chráněnec Le Penové čelí kvůli textům z doby svého raného mládí obvinění z antisemitismu. Jeho projev, který vystoupení Le Penové předcházel, na tribunách několik osob narušilo; dotyční byli z budovy násilně vyvedeni. Podle webu deníku Le Figaro mezi nimi byli i členové Svazu židovských studentů Francie (UEJF).

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První kolo prezidentských voleb Francii čeká příští rok 18. dubna. Současný prezident Emmanuel Macron, který Le Penovou v dubnu 2022 ve druhém kole porazil, už nemůže znovu kandidovat.

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