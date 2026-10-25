Nepošlu mladé lidi umírat do válek, které nejsou naše, prohlásila Le Penová

Marine Le Penová si přeje mít z Francie zemi míru. Nepošlu mladé lidi umírat do válek, které nejsou naše, prohlásila v neděli na sjezdu krajně pravicové strany Národní sdružení (RN) prezidentská kandidátka, která zde zahájila kampaň před dubnovými prezidentskými volbami, informují francouzská média.
Le Penová oznámila, že hodlá zakotvit v ústavě "zakládající, inkluzivní a bratrský princip" takzvaného "národního společenství". "Stát, který si představujeme, nebude 'státem RN'; bude to spíše společné úsilí – sice vlastenecké, ale nikoli stranické," prohlásila kandidátka RN.
Favoritka předvolebních průzkumů slíbila vládu národní jednoty, která bude pluralitní a v jejímž čele stane Jordan Bardella. Jedenatřicetiletého muže si Národní sdružení v sobotu znovu zvolilo do svého čela.
Staronový předseda strany a chráněnec Le Penové čelí kvůli textům z doby svého raného mládí obvinění z antisemitismu. Jeho projev, který vystoupení Le Penové předcházel, na tribunách několik osob narušilo; dotyční byli z budovy násilně vyvedeni. Podle webu deníku Le Figaro mezi nimi byli i členové Svazu židovských studentů Francie (UEJF).
První kolo prezidentských voleb Francii čeká příští rok 18. dubna. Současný prezident Emmanuel Macron, který Le Penovou v dubnu 2022 ve druhém kole porazil, už nemůže znovu kandidovat.
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