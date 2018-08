Nepolevíme v tvrdém přístupu k migrantům, zní z Itálie. EU nám musí pomoct

O situaci migrantů z lodě Diciotti, která už čtvrtý den kotví v sicilském přístavu, mají v pátek v Bruselu jednat zástupci desítky zemí, včetně Itálie, Malty, Řecka, Španělska, Německa, Francie a Rakouska.

Řím - Itálie hodlá podle vicepremiéra Luigiho Di Maia vytrvat v tvrdém přístupu v otázce migrace i na páteční schůzce vysokých představitelů několika zemí EU, která má jednat o přerozdělení asi 150 migrantů z lodi Diciotti.

Loď kotví už čtvrtý den v sicilském přístavu a italská vláda odmítá nechat běžence vylodit, dokud jí státy neslíbí, že jí s nimi pomohou. Di Maio už ve čtvrtek pohrozil zastavením příspěvků do unijního rozpočtu, pokud Brusel Itálii s migranty z lodi Diciotti nepomůže.

"Itálie zachránila už statisíce životů během několika předchozích let a ostatní země EU to neuznávají. Po pěkných slovech o solidaritě žádáme konkrétní činy," uvedl v pátek italský ministr zahraničí Enzo Moavero Milanesi s odkazem na masový příliv migrantů z Afriky do Itálie přes Středozemní moře v posledních letech.

V Bruselu mají v pátek jednat o situaci migrantů z lodě Diciotti zástupci desítky zemí, včetně Itálie, Malty, Řecka, Španělska, Německa, Francie a Rakouska. Už v červnu a červenci pomohly některé země Itálii a také Maltě s migranty, kteří se vylodili v jejich přístavech. Nyní ale italská vláda povolila lodi v přístavu zakotvit, ale vylodění dovolila jen třem desítkám nezletilých a předtím asi 13 vážně nemocným.

Italský ministr vnitra Matteo Salvini tento týden obvinil pětici zemí EU (Irsko, Německo, Malta, Portugalsko a Španělsko), že nesplnily svůj slib a nepřevzaly část ze 450 migrantů, kteří se vylodili 16. července v sicilském přístavu Pozzallo. Podle Salviniho svůj slib splnila dosud pouze Francie.

První byl Aquarius

Italská vláda, zejména vicepremiér Di Maio a ministr vnitra Salvini, prosazují už od června, kdy se ujali vlády, tvrdý přístup vůči migrantům ve Středomoří. První větší kauzou byl případ lodě Aquarius, která v červnu týden křižovala Středomoří, když ji odmítly Itálie a Malta, jejichž území bylo pro loď nejblíže. Loď se šesti stovkami běženců nakonec přijalo Španělsko.

Salvini v červnu oznámil, že jeho země nebude dále přijímat lodě zahraničních nevládních organizací, protože podle něj nahrávají pašerákům migrantů z Afriky. Tvrdý přístup italské vlády mnozí kritizují s tím, že řada běženců utíká ze zemí konfliktů a tábory v Libyi, odkud vyplouvají na vratkých člunech, pro ně nejsou bezpečné.

Tvrdý Salviniho přístup k migraci ale přináší body jeho politické straně Liga, kterou by podle nynějších průzkumů volilo kolem 30 procent voličů, uvedl dnes server Euroactiv. V březnových volbách přitom tato strana získala 17,3 procenta hlasů.

Kvůli migrantům na lodi Diciotti zahájil tento týden prokurátor ze sicilského města Agrigento Luigi Patronaggio vyšetřování kvůli podezření z únosu, zatím proti "neznámému pachateli". "Vyšetřují, zda ti, kteří se ilegálně dostali na loď, byli uneseni," komentoval vyšetřování Salvini.