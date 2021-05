Ohně a rabování. Izraelská města pohltilo násilí, starosta mluví o občanské válce

Už několik dní nad hlavami Izraelců létají palestinské rakety, Pásmo Gazy zase bombarduje letectvo a dělostřelectvo židovského státu. Největší střety za poslední roky se ale přesunuly také do ulic. Izraelská vláda po obřích násilnostech a rabování ve městě Lod nedaleko Tel Avivu vyhlásila stav ohrožení.

Lod pohltily násilné demonstrace poté, co místní Arabové protestovali proti ostřelování Gazy. Na policii házeli kameny, bezpečnostní složky odpověděly zábleskovými granáty.

Protesty ve městě vypukly po pohřbu Araba, který byl zastřelen předchozí noc během začínajících nepokojů. Následné střety s policií si vyžádaly 12 zraněných lidí, píše server Haaretz. Demonstranti zapálili třicítku aut, autobus a požár vypukl také v synagoze.

הצתת בית הכנסת "אוהל יהודה" ברחוב ברור בלוד, צילום של צביקה פוקס pic.twitter.com/9BSb63Ylqc — Bar Peleg (@bar_peleg) May 11, 2021

Izraelská média psala také o tom, že protestující vypálili několik obchodů. Agentura Reuters zase doplnila zprávy o několika případech, kdy Židé začali házet kameny na auta, která řídili menšinoví Arabové.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v úterý večer vyhlásil v Lodu stav ohrožení a na místo dorazila pohraniční policie z oblasti Západního břehu Jordánu. List Times of Israel zdůraznil, že je to poprvé od roku 1966, kdy vláda použila tuto pravomoc kvůli arabské komunitě.

"Vidíme něco, co jsme ve smíšených arabsko-židovských městech nikdy neviděli," řekl policejní komisař Kobi Shabtai, jehož pravomoci stav ohrožení posílil. "A to včetně násilí, nacionalismu, ničení náboženských symbolů a blokování dopravních cest. Policie má dlouhý seznam úkolů a my uděláme svou práci a obnovíme pořádek," slíbil.

Konflikt mezi izraelskou armádou a palestinskými ozbrojenci z Pásma Gazy, které kontroluje radikální hnutí Hamás, vyprovokoval neklid arabských komunit žijících uvnitř Izraele. Nejen v Lodu, ale také na mnoha dalších místech přetekl v nepokoje. Server BBC připomíná, že násilnosti propukly ve východním Jeruzalémě nebo na Západním břehu Jordánu.

"Celý Izrael by měl vědět, že toto je naprostá ztráta kontroly," řekl Yair Revivo, starosta Lodu a dlouholetý podporovatel premiéra Netanjahua. "V Lodu vypukla občanská válka," dodal. Premiér, který město navštívil, vyzval ke zklidnění situace a vyzval obyvatele, aby věřili policii a armádě.

Odvetný útok

V Lodu zemřela také malá dívka a pravděpodobně jeden z jejích rodičů, kteří patřili k arabské komunitě, poté, co jejich auto zasáhla střela vypálená Palestinci z Gazy.

Izraelské obranné síly uvedly, že v reakci na střely mířící na Jeruzalém a další města v Gaze "podnikly sérii náletů, zasáhly domy patřící vysoce postaveným členům" Hamásu. Bombardování v úterý zdemolovalo několik panelových obytných domů.

Obyvatelé 12patrového domu byli krátce před útokem varováni, přesto je ale mezi oběťmi i řada civilistů, tvrdí palestinské úřady. Ozbrojenci Hamásu v reakci na to oznámili, že začnou mířit na Tel Aviv, a na město vypálili více než 200 raket.

Podle zdravotníků si vystupňování násilí vyžádalo téměř 50 životů. Zemřelo nejméně 43 Palestinců, z toho třináct dětí, a šest Izraelců. Mezinárodní komunita vyzvala obě strany k uklidnění situace. Mírový velvyslanec na Blízkém východě při OSN Tor Wennesland varoval, že situace eskaluje v úplnou válku.

Stupňování napětí

Boje mezi Hamásem a Izraelem vypukly po několika týdnech vysokého napětí, kdy v Jeruzalémě docházelo ke střetům mezi policií a arabským obyvatelstvem. Policie se s Palestinci střetla na svatém vrchu ve východním Jeruzalémě, místě, které je posvátné pro židy i muslimy.

Policie navíc už delší dobu ve východní části města nutí muslimské obyvatele opustit své domovy, aby se tam mohli nastěhovat Židé. Hamás izraelskou vládu vyzval, aby s těmito aktivitami přestala, a když nevyslyšela jejich ultimátum, zamířil na Izrael rakety.

Příslušníci arabské menšiny v Izraeli jsou sice potomci Palestinců, často ale mají občanství Izraele. Ve většině případů se jedná o Palestince, kteří žili pod otomanskou a později britskou koloniální vládou a zůstali v Izraeli i po roce 1948, kdy došlo k vytvoření země.

Většina z nich je bilingvní, mluví arabsky i hebrejsky. Podporuje ale Palestince, kteří žijí na územích na Západním břehu Jordánu nebo v Pásmu Gazy. Často také protestují proti diskriminaci, nerovnému přístupu k bydlení, zdravotnictví nebo vzdělávání, připomíná Reuters.

