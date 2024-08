Nepokoje v Bangladéši: Indie ruší lety, čínské podniky spustily "nouzová opatření"

Indie evakuovala všechny zaměstnance svých ambasád a konzulátů v Bangladéši, kteří nejsou nezbytně nutní pro jejich provoz, a také rodiny diplomatů. Reagovala tak na týdny protivládních nepokojů v zemi, po kterých v pondělí odstoupila premiérka šajch Hasína Vadžídová a které si vyžádaly více než 400 obětí. Diplomatická zastoupení v Bangladéši ale zůstávají nadále v provozu.

Indické ministerstvo zahraničí zároveň vydalo důrazné doporučení všem indickým občanům, aby se vyvarovali cest do Bangladéše, napsal list The Times of India. Několik indických leteckých společností, včetně IndiGo a Air India, už se rozhodlo zrušit lety mezi Indií a bangladéšskou metropolí Dhákou.

Varování před napjatou situací v Bangladéši vydalo i několik dalších zemí. Spojené arabské emiráty vyzvaly všechny své občany, aby co nejrychleji Bangladéš opustili, informoval list Gulf News.

Čínský list Global Times napsal, že čínské podniky spustily nouzová opatření. Ta zahrnují výzvu zaměstnancům, aby nechodili ven, pokud to není nutné, pořídili si zásoby potravin a dalších každodenních nezbytností a dočasně pozastavili své projekty.

Nepál kvůli situaci v Bangladéši posílil ostrahu hranice a zvýšil bezpečnostní opatření svého velvyslanectví v zemi, stejně jako bangladéšské ambasády v Káthmándú, napsal list Deccan Chronicle. Nepál se bude snažit zabránit nepovolenému vstupu potenciálních uprchlíků z Bangladéše přes Indii.

Protesty v Bangladéši začaly v červnu požadavkem studentů na zrušení systému kvót, který přiděluje 30 procent pracovních míst ve státní správě příbuzným veteránů, kteří v roce 1971 vybojovali nezávislost země. V červenci demonstrace přerostly v násilné střety. Protesty neutichly ani poté, co nejvyšší soud systém přidělování pracovních míst ve státní správě upravil a kvótu snížil ze 30 na pět procent.

