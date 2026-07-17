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„Nepodpořím nic, co by bylo pseudomanželstvím.“ Polský prezident vetoval zákon o partnerství

ČTK

Polský konzervativní prezident Karol Nawrocki vetoval zákon o partnerství, který rozšiřuje práva osob žijících ve svazcích stejného pohlaví. Informovala o tom média.

Polský prezident Karol Nawrocki
Polský prezident Karol Nawrocki, Praha, 24. listopadu 2025.Foto: HN - Lukáš Bíba
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Prezident uvedl, že vždy zdůrazňoval, že nepodpoří nic, co „by bylo pseudomanželstvím“. Zákon zavádí osobu nejbližší, která by měla právo na informace týkající se zdraví partnera, nárok na některé dávky nebo by partneři mohli mít společný majetek.

Nawrocki už dříve řekl, že je připravený podepsat zákon, který „nebude ideologický a nebude představovat zadní vrátka pro alternativu manželského svazku a porušování polské ústavy“. Polská ústava stanoví, že manželství je výhradně svazkem muže a ženy.

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Premiér Donald Tusk v reakci na prezidentovo veto na síti X napsal, že „jde o výraz pohrdání lidmi a jejich práva na štěstí a normální život“.

Agentura AFP píše, že zástupci proevropské vládní koalice, která se zákon snažila prosadit, zdůrazňovali, že osobou nejbližší nemusí být výhradně milostný partner, ale třeba někdo z rodiny nebo sousedů.

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V Evropské unii kromě Polska nějakou formu stejnopohlavních svazků neuzákonilo Slovensko, Rumunsko a Bulharsko. Polsko se dlouhodobě v žebříčku podmínek pro lidi z komunity LGBT+ řadí mezi nejhorší země v Evropě.

Tuskova proevropská Občanská koalice před posledními parlamentními volbami, které se konaly v říjnu 2023, slibovala, že legalizuje partnerské svazky. Své sliby týkající zlepšení práv lidí z komunity LGBT+ nebo uvolnění přísných potratových pravidel však nedokázala splnit, protože vládne s konzervativnějšími stranami. Její úsilí v této oblasti maří také národněkonzervativní prezident Nawrocki.

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