Nepálská strana Everestu má nový rekord, ve středu ji zdolalo 274 horolezců

Nepálskou stranu nejvyšší hory světa Mount Everest ve středu zdolaly stovky horolezců, kteří s 274 úspěšnými výstupy po bezmála sedmi letech vytvořili nový denní rekord, informují ve čtvrtek agentury. Šlo o nejvyšší počet horolezců, kteří v jednom dni dosáhli vrcholu po oblíbené trase na jižní straně vrcholu. Horu je možné zdolat i ze severní strany z Číny, tuto trasu ale úřady letos uzavřely.
Riši Rám Bhandarí z Asociace provozovatelů expedic v Nepálu řekl, že horolezci využili jasného počasí. Počet výstupů ale podle něj nemusí být konečný, protože někteří ještě možná nestihli informovat svůj základní tábor.
Předchozí rekord pocházel z 22. května 2019, kdy Mount Everest z nepálské strany pokořilo 223 horolezců. O den později navíc padl rekord s nejvíce výstupy z obou stran, kdy vrchol zdolalo celkem 354 horolezců.
Nejvyšší horu světa v neděli už po dvaatřicáté pokořil zkušený horský průvodce Šerpa Kami Rita, čímž překonal svůj vlastní rekord. V jeho závěsu je Šerpa Pasang Dava, který tento týden dosáhl vrcholu potřicáté. Lakpa Šerpa zdolala Everest pojedenácté a překonala tím svůj vlastní rekord v počtu výstupů mezi ženami.
Letošní horolezecká sezona na Mount Everestu začala se zpožděním kvůli riziku, které představoval obrovský kus ledovcového ledu zvaný serak, visící nad klíčovou cestou k vrcholu. Očekává se, že do konce května, kdy horolezecká sezona končí, se o výstup na 8849 metrů vysokou horu pokusí 494 horolezců a stejný počet jejich průvodců. Každé povolení k výstupu stálo 15.000 dolarů (přes 314.000 korun).
Mount Everest jako první zdolali Novozélanďan Edmund Hillary a jeho nepálský kolega Šerpa Tenzing Norkej v pátek 29. května 1953. Od té doby se na vrchol dostalo více než 11.000 lidí a přes 300 jich na svahu Everestu zahynulo.
V Pardubicích se odehrál děsivý konflikt, který skončil napadením a těžkým zraněním a následně i smrtí. O události zatím víme jen dílčí informace: podle prvních zpráv šlo o útok nožem, při kterém starší spolužák pobodal dívku. Policie ho zadržela a školu, u níž se událost odehrála dokonce evakuovala.
Sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu dělá jiným brněnským akcím vrásky. Největší český festival japonské popkultury Animefest, kterého se účastní i redakce Aktuálně.cz, upozorňuje návštěvníky na možné nepokoje a zveřejnil také doplňující pravidla. „Pokud jste plánovali vzít kostým, který může připomínat něco z období druhé nebo i první světové, raději ho nechte doma," uvedli organizátoři na webu.
Šéf americké diplomacie Marco Rubio ve čtvrtek kritizoval odmítavý postoj členů Severoatlantické aliance k pomoci Spojeným státům ve válce proti Íránu. Informovala o tom agentura Reuters. Ve švédském Helsingborgu ve čtvrtek začíná dvoudenní jednání ministrů zahraničí NATO, Rubio se schůzky zúčastní v pátek.
Zavedeným streamovacím platformám roste konkurence, kterou ještě nedávno nikdo nebral vážně. Čínský fenomén s názvem duanju (v překladu krátké drama) definitivně prorazil i u nás a mění se v globální mašinu na peníze.