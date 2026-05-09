Přeskočit na obsah
Benative
9. 5. Ctibor
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Neodstoupím, reagoval Starmer na fiasko labouristů. Obává se "chaosu v zemi"

ČTK

Britský premiér Keir Starmer nehodlá po výrazné prohře své vládní Labouristické strany v komunálních volbách rezignovat. Nechce prý uvrhnout zemi do chaosu. Informuje o tom agentura AP.

Britain Antisemitism
Starmer uvedl, že přebírá odpovědnost za "velmi nepříznivé" výsledky, v jejichž důsledku strana přišla o více než polovinu mandátů, které obhajovala. Odstoupit však nehodlá.Foto: AP
Reklama

Na místní a regionální volby v Británii se nahlíželo jako na neoficiální referendum o Starmerovi. Ten svou středolevicovou stranu dovedl k moci před necelými dvěma lety, ale jeho popularita od té doby prudce klesla.

Po 14 letech vlády konzervativců voliče přestává bavit čekání na hospodářský růst a zásadní změny. Mnoho labouristických poslanců propadá zoufalství nad tím, že vláda nedokáže plnit sliby.

Související

Starmer uvedl, že přebírá odpovědnost za "velmi nepříznivé" výsledky, v jejichž důsledku strana přišla o více než polovinu mandátů, které obhajovala. Odstoupit však nehodlá.

"Voliči vyslali signál o tempu změn a o tom, jak chtějí zlepšit své životy," řekl premiér. "Byl jsem zvolen, abych se s těmito výzvami vypořádal, a nehodlám se jim vyhnout a uvrhnout zemi do chaosu," dodal.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat: Donald Trump s Melanií vítá britského krále Karla III. a královnu Camillu v Bílém domě

Donald Trump s Melanií vítá britského krále Karla III. a královnu Camillu v Bílém domě. Video: Reuters | Video: Reuters
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
European,Mole,Crawling,Out,Of,Molehill,Above,Ground,,With,Claws
European,Mole,Crawling,Out,Of,Molehill,Above,Ground,,With,Claws
European,Mole,Crawling,Out,Of,Molehill,Above,Ground,,With,Claws

KVÍZ: Mšice a slimáky zná každý. Poznáte ale další nezvané hosty, kteří vám ničí zahrádku?

Péče o zahradu s sebou přináší nejen radost z rostoucí úrody, ale i neustálou pozornost vůči nezvaným návštěvníkům, kteří si na ní rádi pochutnají. Ačkoliv někteří z nich mohou být v přírodě i užiteční, v okamžiku, kdy se přemnoží, dokážou pěstovaným rostlinám způsobit nemalé škody. Víte, kdo z nich patří mezi nejčastější viníky a jak je poznat? Otestujte své znalosti v našem kvízu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama