„Neočekávaná návštěva.“ Princ Harry dorazil do Kyjeva a vyzval k jednotě Západu

Princ Harry přijel do Kyjeva a na místě vyzval svět, aby nezapomínal na válku na Ukrajině. Během návštěvy vystoupí na bezpečnostní konferenci a podpoří zraněné vojáky i odminovací mise.
Princ Harry ve čtvrtek 23. dubna přicestoval do Kyjeva, kde se zúčastní bezpečnostní konference a setká se s představiteli Ukrajiny. Světovým lídrům chce připomenout, že válka pokračuje a její dopady budou trvat roky.
Na kyjevském nádraží po příjezdu řekl, že je „dobré být zpět na Ukrajině“. Zdůraznil, že chce připomenout situaci nejen ve Velké Británii, ale i celosvětově a podpořit lidi, kteří pracují v těžkých podmínkách. Ukrajinu označil za zemi, která brání východní křídlo Evropy.
Nejde o jeho první návštěvu. V loňském roce Ukrajinu navštívil dvakrát – ve Lvově se setkal se zraněnými vojáky, v Kyjevě pak hovořil s veterány a seznámil se na vlastní oči s následky ruských útoků.
Harry se během návštěvy zúčastní bezpečnostní konference v Kyjevě. Vystoupí před politickými a vojenskými představiteli, kterým chce připomenout, co je v sázce v dlouhodobém konfliktu.
Ve svém projevu plánuje zdůraznit, že válka není jen bojem o území, ale také o demokratické hodnoty. Zároveň chce varovat, že dopady konfliktu budou trvat ještě mnoho let.
Součástí jeho programu je také podpora nadace Invictus Games Foundation, kterou založil v roce 2014. Ta pomáhá zraněným vojákům a veteránům prostřednictvím sportovních aktivit.
Harry podpoří i organizaci Halo Trust, která se věnuje odminování. Na Ukrajině zaměstnává přibližně 1300 lidí a odstraňuje nevybuchlou munici v oblastech zasažených boji.