„Není to aprílový žert.“ Dožil se téměř 200 let, nyní se stal obětí kyberpodvodu

Téměř dvě stě let stará želva, která je považovaná za nejstaršího suchozemského živočicha na světě, se dostala do centra kyberpodvodu. Zločinec se z lidí na základě zprávy o jejím úmrtí pokoušel vylákat peníze. Zprávy o smrti zvířete pak musel vyvrátit sám guvernér ostrova, kde želva žije.
„Se zlomeným srdcem musím sdělit, že náš milovaný Jonathan, nejstarší žijící suchozemské zvíře na světě, dnes pokojně zemřel na Svaté Heleně,“ zní slova, která se nedávno objevila pod účtem údajného veterináře na sociálních sítích.
„Jako jeho veterinář po mnoho let mi bylo ctí se o něj starat – krmit ho banány z ruky, sledovat ho, jak se vyhřívá na sluníčku, a žasnout nad jeho tichou moudrostí. Zanechává po sobě odkaz odolnosti a dlouhověkosti, který inspiroval miliony lidí. Odpočívej v klidu, starý příteli. Budeš nám chybět víc, než se dá slovy vyjádřit,“ pokračují.
Řeč je o nejstarším suchozemském živočichovi na Zemi, želvě obrovské Jonathanovi, jehož věk se odhaduje na 194 let. Jak připomíná server BBC, Jonathan prožil vládu nejméně osmi britských panovníků a během jejich návštěvy ostrova v roce 1947 se setkal s Jiřím VI. i budoucí královnou Alžbětou II.
Jonathan žije na ostrově Svatá Helena, který je součástí britského zámořského území. Smrt známé želvy na sociální síti X oznámil jeho údajný veterinář Joe Hollins.
Jelikož se muž stejného jména o želvu jako veterinář staral, příspěvek velmi rychle zhlédlo až několik milionů lidí. A přejaly jej i velké zpravodajské servery. Jenže Jonathan nezemřel.
„Želva Jonathan je živá. Věřím, že na X osoba, která se za mě vydává, žádá o kryptoměnové dary, takže to ani není aprílový žert. Je to podvod,“ uvedl následně skutečný veterinář pro deník The Guardian. Člověk, který jeho jménem účet založil z Brazílie, skutečně žádal o dary v kryptoměnách.
To, že je želva naživu, následně potvrdil i guvernér ostrova Nigel Phillips, který při této příležitost okomentoval i její zdravotní stav.
„Jonathan tráví svůj den převážně pasením trávy. Jeden den v týdnu je krmen ovocem, zeleninou a salátem, aby měl dostatek nezbytných minerálů. Má rád sladké. Občas se na něj chodí podívat turisté, ale to je pečlivě řízeno, aby zvířata nebyla ve stresu. Kromě toho o jeho každodenním režimu není moc co dodat. Možná je právě tato jednoduchost klíčem k jeho dlouhověkosti,“ uvedl.
