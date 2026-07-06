„Není návratu.“ Šéf švédských špionů popsal, proč Rusko zůstane hrozbou i po Putinovi

Ruský režim bude pro sousední země představovat strategickou hrozbu ještě dlouho po odchodu Vladimira Putina z Kremlu. V rozhovoru pro agenturu Bloomberg to uvedl šéf švédské vojenské rozvědky Thomas Nilsson. Podle něj se Západ nachází v hluboké a dlouhodobé konfrontaci s Moskvou, kterou nelze vnímat pouze jako dočasnou krizi.
„Rusko si zvolilo cestu a už z ní není návratu. Nacházíme se ve strategické konfrontaci, která je hluboká, strukturální a dlouhodobá – a nelze si jen přát, aby zmizela,“ uvedl Nilsson pro Bloomberg.
Ačkoli ruská ekonomika podle Nilssona čelí vážným problémům, Kreml manipuluje se statistikami a ruský postup na bojišti narazil na své limity, Švédsko zatím nevidí žádné náznaky ohrožení stability režimu.
„Politická opozice byla fakticky zlikvidována – prostřednictvím exilu, věznění nebo v nejhorších případech vražd. Neexistuje nikdo, kdo by dokázal nespokojenost veřejnosti přetavit v politickou alternativu,“ vysvětlil šéf vojenské rozvědky.
Průzkumy veřejného mínění podle Nilssona zároveň ukazují, že část ruské společnosti sice nemusí bezvýhradně podporovat samotnou válku, imponují jí však imperiální ambice Moskvy. „Neočekáváme žádnou dramatickou změnu,“ dodal šéf rozvědky.
Rusko je mnohem ambicióznější, varuje Nilsson
Severská média na základě satelitních snímků nedávno upozornila, že Moskva rozšiřuje svou vojenskou přítomnost poblíž východního křídla NATO. Kreml tyto kroky oficiálně zdůvodnil tím, že nová infrastruktura má „obranný charakter“.
Nilsson však varuje, že ruské plány jsou mnohem ambicióznější a počítají s budováním vojenských struktur od severu Finska až na jih. Realizaci těchto plánů však v současnosti brzdí fakt, že Moskva soustředí většinu svých zdrojů do války na Ukrajině.
„Naše hodnocení je takové, že jakmile Rusko znovu získá potřebné zdroje a kapacity, pokusí se tyto plány uskutečnit,“ uvedl.
Slova šéfa vojenské rozvědky naznačují, že Stockholm se na vývoj bezpečnostní situace v Evropě dívá značně pesimisticky. Švédsko přitom do NATO vstoupilo teprve před dvěma lety, kdy ukončilo svou zhruba 200 let trvající neutralitu.
Sám Vladimir Putin nese vstup Švédska a Finska do NATO nelibě. Již dříve varoval, že Moskva na rozšíření aliance odpoví masivním rozmístěním vojsk v pohraničí.
„Finsko i Švédsko přišly o výhody svého neutrálního statusu. Dříve jsme v této části Ruska žádnou vojenskou přítomnost neměli. Teď ji mít budeme,“ prohlásil ruský prezident na setkání diskusního klubu Valdaj v Soči loni v říjnu.
Mohlo by vás také zajímat: Hádající se řidiči v Rusku se napadají u benzinových stanic a řeší limity na tankování
Časosběrný dokument o zpěvačce Báře Basikové sklidil ve Varech ovace
Na festivalu v Karlových Varech měl dnes v nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení premiéru časosběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové o zpěvačce Báře Basikové. Režisérka v něm navazuje na svůj předchozí dokument Bára B.- live. Dokument s prostým názvem Bára Basiková, který mapuje 50 let života populární zpěvačky s jeho vrcholy i pády, sklidil ohromný aplaus publika.
"Brilantní rozhodnutí." Trump se přiznal, že orodoval za vyloučeného Američana
„Dokázal si Folarin Balogun kdy představit, že se jednoho dne ocitne v centru telefonátu s Donaldem Trumpem? Nejspíš ne," napsal francouzský deník Le Parisien. Až dosud se americký prezident držel v průběhu fotbalového šampionátu v ústraní. Zato teď svým zásahem pobouřil celý svět. První muž USA potvrdil, že intervenoval ve prospěch amerického reprezentanta.
Bouzková ve Wimbledonu končí, může litovat nevyužitých brejkbolů
Marie Bouzková nepostoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Nasazená jednadvacítka dnes prohrála s o čtyři místa níže nasazenou Belgičankou Elise Mertensovou 4:6, 4:6. Utkání na londýnské trávě ztratila za necelé dvě hodiny.
Vzkaz Trumpovi. Kanada a Evropa se blíží k 5 % HDP na obranu, oznámil šéf NATO
Do obrany a bezpečnosti investují evropské státy Severoatlantické aliance a Kanada zhruba čtyři procenta HDP. Uvedl to dnes na tiskové konferenci generální tajemník NATO Mark Rutte. Do roku 2035 by se výdaje na armádu a další bezpečnostní aktivity měly zvýšit na pět procent. Vývoj výdajů na obranu bude jedním z hlavních témat na summitu NATO v Ankaře, který se koná v úterý a ve středu.
ŽIVĚ Nosková - Keysová. Češka hraje proti šampionce o svůj životní průlom na Wimbledonu
Sledujte online přenos z osmifinále tenisového Wimbledonu mezi Lindou Noskovou a Madison Keysovou z USA.