"Odpouštím mu." Kirkova manželka dojala publikum, Trump se setkal se svým s rivalem

Pohřeb Charlieho Kirka se v neděli proměnil ve velkolepou manifestaci konzervativního hnutí.
„Můj manžel Charlie chtěl zachránit mladé muže. Stejně jako toho, který mu vzal život,“ řekla vdova po Charliem Kirkovi na pódiu ve State Farm Stadium. Dodala: „Odpouštím mu, protože tak učinil Kristus. A tak by učinil i Charlie.“
Poslední rozloučení začalo v neděli večer a trvalo mnoho hodin. Mezi řečníky bylo mnoho republikánských politiků. Projevy byly prokládány hudbou, která často nesla křesťanskou tematiku.
Pietní akt v arizonské aréně Glendale pro 63 tisíc lidí nesl atmosféru náboženského shromáždění smíšeného s kampaní MAGA. Zobrazit 12 fotografií
Martin Sluka Jan Bezucha
před 45 minutami
Vzpomínková akce, politický mítink a bohoslužba v jednom – tak působilo rozloučení se zavražděným konzervativcem Charliem Kirkem. Zatímco jeho manželka vrahovi odpustila, prezident Trump se ostře pustil do svých protivníků a prohlásil, že je "nenávidí a nepřeje jim nic dobrého". Na akci si prezident našel cestu i k Elonu Muskovi, se kterým se před několika měsíci rozešel.

V neděli před stadionem State Farm nedaleko arizonského Phoenixu stály dlouhé hodiny ve frontách desítky tisíc lidí, aby uctily památku Charlieho Kirka, který byl 10. září zavražděn během univerzitní debaty v Utahu.

Politický mítink i velkolepá bohoslužba

Na akci, která se pohybovala na pomezí politického mítinku a velkolepé bohoslužby, vystoupili členové Kirkovy organizace Turning Point USA, přední představitelé konzervativního hnutí i úředníci z Trumpovy administrativy.

Během pětihodinového programu řečníci vykreslovali Kirka jako téměř biblickou postavu, která zásadně proměnila Republikánskou stranu a pomohla Donaldu Trumpovi na cestě k prezidentskému úřadu.

V projevech plných náboženské rétoriky i bojovné politiky označovali jeho smrt za impulz pro budoucí generace a popisovali konzervativní hnutí jako apokalyptický střet dobra a pravdy se "zločinci", kteří se podle nich snaží zničit národ založený bohem, popsal událost The Washington Post.

"Vrahovi odpouštím"

Silný projev během večera pronesla Kirkova manželka Erika. Ta ve svém emotivním vystoupení slíbila, že bude pokračovat v manželově práci a zároveň uvedla, že vrahovi odpustila.

"Můj manžel Charlie chtěl pomáhat mladým mužům - i takovým, jako je ten, který mu vzal život," řekla a dodala: "Odpouštím mu, protože tak by jednal i Kristus. Na nenávist nelze odpovědět nenávistí."

Foto: Reuters

"Nenávidím své protivníky"

Hlavní řečník, prezident Donald Trump, však už tak smířlivý nebyl. Přivítán bouřlivým aplausem prohlásil, že s Kirkem, kterého označil za "mučedníka za svobodu Ameriky", se v jedné věci neshodl.

"On ke svým protivníkům necítil nenávist, přál jim to nejlepší," řekl. "A právě v tom se s Charliem rozcházím. Já své protivníky nenávidím a nepřeju jim nic dobrého."

Během projevu také ostře zaútočil na "radikální levici" a obvinil ji z podněcování k násilí. Na závěr se k němu na pódiu připojila Erika Kirková a za bouřlivého potlesku se oba objali.

Trump se setkal s Muskem

Během bohoslužby si Trump také našel cestu k Elonu Muskovi, s nímž se před několika měsíci rozešel kvůli tzv. velkému krásnému zákonu.

Jejich setkání, kdy si během akce potřásli rukou za neprůstřelným sklem, zachytili fotografové a Musk následně zveřejnil snímek na síti X s popiskem "Pro Charlieho".

Podle BBC událost jasně ukázala, jak Kirkova vražda odhalila extrémní politické rozpory ve Spojených státech. Trumpova administrativa nyní usiluje o tvrdé zásahy proti "radikální levici", což vyvolává obvinění z překračování pravomocí vlády a tvrzení, že je Kirkova smrt zneužívána jako záminka k omezování občanských svobod.

Dvaadvacetiletému Tyleru Robinsonovi, který čelí obvinění z Kirkovy vraždy, hrozí trest smrti, motiv vraždy však zatím úředníci nezveřejnili.

Prohlédnout si 12 fotografií
 
