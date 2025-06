Akce Izraele v Íránu vejde do dějin. Nemyslel jsem, že to bude možné, tvrdí expert

O tom, kolik toho obecně zvládne letecká síla, panují mezi analytiky vojenských operací spory, připomíná odborník Matej Rafael Riško. Také z toho důvodu považuje to, co se Izraeli podařilo, za zajímavé. "Svým způsobem to vejde do dějin," předpokládá.

19:03 Spotlight News - Matěj Rafael Riško | Video: Matyáš Zrno