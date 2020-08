"Nemůžu věřit, že jsem naživu." Svědci popisují výbuch, který prorazil části Bejrútu

Hodiny po masivním výbuchu v Bejrútu stoupá z nyní už se zemí srovnaného přístavu dým. Záchranáři dál hledají v troskách možné přeživší, zranění bojují o život v přeplněných nemocnicích i mimo ně, počet obětí neustále stoupá. Ve městě vládne chaos a zoufalství. Nic takového jsme nezažili, shodují se místní, když médiím líčí svá očitá svědectví.

"Byla jsem pár metrů od elektrárny, která je kousek od přístavu," popisuje situaci krátce po výbuchu obyvatelka Bejrútu Nada pro televizi Al Jazeera. "Vyšla jsem z mého auta a běžela jsem ke vchodu jedné z budov, až poté jsem si všimla, že je zničená. Zkoušela jsem volat mým rodičům, ale nešlo se nikomu dovolat. Nemůžu věřit tomu, že jsem stále naživu."

Terrifying video from a guy driving his car while filming the Beirut explosion...pic.twitter.com/0XpfqCw22L — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) August 4, 2020

"Nevím, co se stalo," popisuje novinářům svůj zmatek na ulici zakrvácený muž. "Byl jsem na rybách, slyšel jsem, že došlo k požáru, a tak jsem vyrazil domů. Pak jsem se dozvěděl o výbuchu a v tom se to stalo. Zranil jsem se, to je vše, co vím." Nevybavuje si, co přesně mu způsobilo krvácení." Další muž, jehož obličej je také špinavý od krve, je na tom podobně. "Mé auto bylo tam dole a převrátilo se. Myslím, že jsem se zranil o sklo, že jsem se pořezal," říká, ale náraz tlakové vlny si přesněji také nepamatuje.

"Viděl jsem ohňový kotouč a kouř nad Bejrútem. Lidé křičeli a utíkali, krváceli. Z domů to utrhlo balkony, ve výškových budovách se vysypala okna a sklo spadlo na ulici," citovala svědka agentura Reuters.

Chaos vládne celým Bejrútem. Hřibový oblak prakticky zcela vymazal přístav, ve kterém k explozi došlo. Zničené domy jsou ale i o víc než deset kilometrů dál. "Mám kamarády, kteří bydlí 10 až 15 minut odsud, a ukazovali mi, jak to jejich domy naprosto smetlo. Jsem zvědavá, jak budou lidé spát bez oken," uvedl novinář Habib Battah. "Tahle země není připravená na katastrofy, vždycky jsme se něčeho takového báli," popisuje.

Zničené jsou i některé nemocnice, které už krátce po začátku tragédie hlásily, že jim rychle docházejí kapacity a nestíhají všechny ošetřovat. Mezitím v nich už hledají své blízké příbuzní nezvěstných. Ministerstvo zdravotnictví požádalo zdravotníky, aby přišli pomoci k nejbližšímu místu, kam jsou schopni se dostat.

Zatím není jasné, zda jde o pouhou nehodu, nebo zda může mít exploze jiné pozadí. Vysoký libanonský bezpečnostní představitel podle agentury Reuters řekl, že explozi způsobilo 2700 tun ledku. Dijáb prohlásil, že šlo o "nebezpečný sklad" a že se o něm vědělo od roku 2014. Libanonská agentura NNA oznámila, že příčinou výbuchu byl požár v přístavním skladišti.

Libanon se potýká s vážnou ekonomickou krizí a jeho občané loni v říjnu zahájili protesty proti údajně zkorumpovaným politikům. V Bejrútu se dnes konal další z těchto protestů, tentokrát kvůli stále se horšícím dodávkám elektrické energie. Lidé se před budovou ministerstva energetiky střetli s policisty, kteří se snažili udržet dav za zátarasy. Účastníci sdělili, že jsou odhodlaní na místě zůstat a pokračovat v protestu v sedě. Některé libanonské domácnosti mají nyní proud jen několik hodin denně a lidé byli nuceni vrátit se k petrolejovým lampám a svíčkám.

Situaci komplikují dlouhodobě spory mezi šíitským Hizballáhem, za nímž stojí Írán a který bojuje proti Izraeli, a sunnitskými politiky. V pátek bude tribunál OSN v Haagu rozhodovat o trestu pro údajné pachatele atentátu na někdejšího premiéra Rafíka Harírího. V roce 2005 byl mezi 22 lidmi, kteří nepřežili pumový útok na jeho kolonu v Bejrútu. Obviněni jsou právě čtyři členové Hizballáhu, kteří ale v Haagu osobně nebudou. Hizballáh podíl na útoku popřel.