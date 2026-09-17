„Nemůžu uvěřit, že jsi to řekl.“ Král Karel měl po smrti Diany pronést mrazivá slova

Téměř třicet let po smrti princezny Diany se vrací jedna z nejcitlivějších kapitol britské královské rodiny. Její bratr, hrabě Charles Spencer, ve svých připravovaných memoárech popisuje ostrý spor s tehdejším princem, dnes králem Karlem III., který se odehrál jen několik dní po její smrti. Buckinghamský palác na jeho tvrzení reagoval neobvykle důrazně.
Hrabě Spencer své vzpomínky popisuje v knize Swan Song: Diana, My Sister, která má vyjít již příští týden a očekává se, že bude vůči královské rodině velmi kritická. Ukázku z ní zveřejnil deník Daily Mail, který k memoárům získal exkluzivní přístup.
Předmětem sporu mezi Spencerem a Karlem tehdy bylo, zda mají princeznini synové William a Harry kráčet v pohřebním průvodu za rakví své matky. Williamovi bylo 15 let, Harrymu teprve 12.
Spencer podle svých slov považoval jejich účast za nepřijatelnou. Tvrdil, že Diana by nechtěla, aby její synové museli tak krátce po smrti své matky absolvovat veřejně sledovaný a emocionálně náročný průvod. Když mu jeden z představitelů Buckinghamského paláce oznámil, že oba chlapci za rakví půjdou, měl odpovědět: „To se nestane.“
„Nemůžu uvěřit, že jsi tohle právě řekl“
Krátce nato mu podle Spencerova líčení zavolal Karel. Tehdejší princ z Walesu mu měl připomenout, že i on sám šel v pohřebním průvodu za rakví svého strýce Louise Mountbattena, kterého v roce 1979 zavraždila teroristická organizace IRA.
Spencer nicméně upozorňuje na zásadní rozdíl – Karlovi bylo v době Mountbattenovy smrti 30 let, zatímco William a Harry byli v době Dianiny smrti v dětském věku.
Podle Spencerovy verze následovala ostrá výměna názorů. Karel měl během telefonátu pokračovat v rozhořčeném výkladu, než se na chvíli odmlčel. Spencer následně popisuje, že v jeho slovech cítil dlouho potlačované pohrdání Dianou a zděšení nad tím, jak silně veřejnost na její smrt reagovala.
Poté mu měl Karel podle memoárů říct: „Buď si jistý, brzy na ni zapomeneme.“ Spencer tvrdí, že ho výrok natolik zaskočil, že mu odpověděl: „Nemůžu uvěřit, že jsi tohle právě řekl,“ a telefonát ukončil.
Neobvyklá reakce Buckinghamského paláce
Buckinghamský palác se proti Spencerovým tvrzením ve středu ohradil. V neobvykle důrazném prohlášení tlumočil postoj krále a Spencerovu verzi událostí zpochybnil.
„Jeho Veličenstvo si uvědomuje, že bolest z bratrského zármutku může zatemnit úsudek, ovlivnit rozhodování a ovlivnit vzpomínky způsoby, kterých si ostatní nemusí být vědomi, a to i mnoho let po takové ztrátě,“ uvedl mluvčí paláce.
Sky News poznamenává, že jde o mimořádně neobvyklou reakci. Palác se totiž ke knihám tohoto typu zpravidla vůbec nevyjadřuje. Tentokrát se však podle královské korespondentky Laury Bundockové rozhodl prolomit své mlčení kvůli tomu, kdo knihu napsal, komu je věnována a jak závažná tvrzení obsahuje.
Buckinghamský palác například nereagoval ani na memoáry prince Harryho Spare, které vyšly v roce 2023.
Téměř třicet let starý spor
Princezna Diana zemřela 31. srpna 1997 při autonehodě v Paříži. Královská rodina tehdy čelila kritice, že nedokázala dostatečně projevit emoce a soucit a že působila odtrženě od nálady veřejnosti.
Její pohřeb o několik dní později sledovaly po celém světě stovky milionů lidí. K nejsilnějším okamžikům celého obřadu patřil právě pohřební průvod, v němž za Dianinou rakví kráčeli její synové William a Harry, jejich otec Karel, princ Philip a Dianin bratr Charles Spencer.
Princ Harry již dříve řekl, že skutečnost, že ve svých dvanácti letech kráčel za matčinou rakví, byla něčím, k čemu by podle něj nemělo být žádné dítě nuceno. V roce 2017 v rozhovoru pro BBC uvedl, že „nemá názor na to, zda to bylo správné, nebo špatné“, ale že je s odstupem času rád, že mohl být součástí onoho dne.
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