Pohřeb válečného zločince se státními poctami? Zastavte Srbsku vstup do EU, vyzval Kolář

Europoslanec Ondřej Kolář (TOP 09) v úterý požádal, aby Evropská komise zvážila pozastavení přístupového procesu Srbska do unie i další integrace tohoto státu do schengenského prostoru. Vadí mu reakce vrcholných srbských představitelů na smrt válečného zločince zodpovědného za masakr ve Srebrenici Ratka Mladiče. Kolář v pátek zašle výzvu komisařce pro rozšíření EU Martě Kosové.
Bosenskosrbský generál Mladić zemřel minulý týden ve vězení v nizozemském Haagu. V něm si odpykával doživotní trest za spáchání genocidy ve Srebrenici a dalších válečných zločinů, kterých se dopustil během války v Bosně v 90. letech minulého století.
Dodnes je však významnou částí srbského obyvatelstva vnímán pozitivně, někde je dokonce oslavován jako hrdina. Po Srbsku i Bosně má například řadu památníků.
Srbský ministr spravedlnosti Nenad Vujić prohlásil, že bude pohřben se státními a vojenskými poctami. Tamní vláda o tom dosud nerozhodla. Prezidentu Aleksandaru Vučićovi vadilo, že soud v Haagu nemocného Mladiče před smrtí nepustil z vězení.
Tyto projevy srbských politiků vedly Koláře k vytvoření dopisu, v němž vyzývá Evropskou komisi k pozastavení nebo zmrazení přístupových jednání se Srbskem, dokud neodmítne oslavovat osoby odsouzené za válečné zločiny.
„Nemůžeme přijmout fanoušky masových vrahů“
„Jsem velkým zastáncem rozšiřování Evropské unie, ale fanoušky masových vrahů mezi sebe přijmout nemůžeme,“ poznamenal Kolář.
Český europoslanec rovněž požaduje, aby se Evropská komise zdržela prohlubování integrace tohoto balkánského státu do schengenského prostoru. Omezení má trvat do chvíle, než Srbsko „jednoznačně a trvale neprokáže dodržování základních politických, právních a morálních zásad, na nichž evropská integrace stojí“.
„Pokud do regionu chceme přinést stabilitu a co nejvíce balkánských zemí integrovat do unie, nemůžeme si dovolit mít mezi nimi takovou, která bude podpalovat různé nacionalistické ohně,“ zdůraznil bývalý starosta Prahy 6, jenž je europoslancem od roku 2024.
Ke Kolářově výzvě se do tohoto pátku mohou přidat další europoslanci. Poté dopis poputuje k eurokomisařce pro rozšíření Martě Kosové. „Věřím, že to bude mít silnou odezvu,“ dodal Kolář.
Nevymezil se jen Kolář
Komisařka navíc sdílí velmi podobný názor na srbské počínání jako Kolář. V pondělí nepřímo varovala Srbsko před tím, aby Mladičovi uspořádalo pohřeb se státními či vojenskými poctami.
„Oslavování válečných zločinců nemá místo ani v členských zemích Evropské unie, ani v kandidátských zemích,“ řekla Kosová na strategickém fóru ve slovinském Bledu. „Doufám, že vláda v Bělehradě si je vědoma toho, o co jde,“ doplnila Kosová.
Možnost, že by Srbsko uspořádalo Mladičovi pohřeb se státními či vojenskými poctami, v pondělí rovněž v Bledu kritizoval chorvatský premiér Andrej Plenković. Podle něj by si tím Bělehrad „sám zavřel dveře do EU“.
Mladić během války v Bosně v 90. letech vedl bosenskosrbskou armádu. Byl jedním z iniciátorů ostřelování Sarajeva, při němž podle oficiálních bosenských údajů ve městě zemřelo přes 11 tisíc lidí. Spolu s Radovanem Karadžičem se stal symbolem etnických čistek páchaných na nesrbském obyvatelstvu.
Ve Srebrenici řídil největší masakr v Evropě od druhé světové války. Vojenská akce Mladičových jednotek v červenci roku 1995 skončila vyvražděním asi osmi tisíc bosenských mužů.
Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii v nizozemském Haagu jej stíhal kvůli obviněním z genocidy a dalších zločinů proti lidskosti. Zadržen byl 26. května 2011 a následně odsouzen k doživotnímu trestu.
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