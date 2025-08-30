"Nemožné." Šéfka Červeného kříže varuje před rozsáhlými evakuacemi z města Gaza

"Je nemožné, aby se masová evakuace města Gaza za současných podmínek dala uskutečnit způsobem, který je bezpečný a důstojný," napsala. Taková evakuace by podle ní navíc vyvolala hromadný pohyb obyvatel, který není schopna zvládnout žádná část Pásma Gazy kvůli tomu, do jaké míry je zde zničená civilní infrastruktura, a kvůli extrémnímu nedostatku jídla, vody či lékařské péče.
"Tento příkaz by se týkal civilistů, kteří jsou již traumatizováni měsíci bojů a vyděšeni tím, co by mohlo přijít. Mnozí z nich nejsou schopni evakuační příkazy splnit, protože hladoví, jsou nemocní, zranění nebo trpí tělesným postižením," uvedla dále Spoljaricová. Připomněla, že na všechny civilisty se vztahuje ochrana daná mezinárodním právem.
Šéfka MVČK doplnila, že každá minuta bez příměří stojí lidské životy. V neposlední řadě požaduje širší humanitární pomoc a propuštění všech zbývajících rukojmích držených Hamásem.
Izraelská armáda v pátek uvedla, že ukončuje každodenní přestávky v bojích pro doručování humanitární pomoci ve městě Gaza, které označila za nebezpečnou bojovou zónu. Krátce nato oznámila, že zahájila počáteční fáze plánované ofenzivy ve městě.
Mezinárodní organizace včetně OSN opakovaně varují před kritickou situací civilistů v celém Pásmu Gazy, kde podle expertů akutně trpí katastrofálním hladem půl milionu lidí. O život jich od začátku války po teroristickém útoku Hamásu na Izrael z října 2023, který si vyžádal na 1200 obětí, přišlo už přes 63 tisíc. Drtivá většina z více než dvou milionů Palestinců musela odejít ze svých domovů a přežívá v extrémně těžkých podmínkách.