Zahraničí

"Nemožné." Šéfka Červeného kříže varuje před rozsáhlými evakuacemi z města Gaza

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Hromadná evakuace z města Gaza, kde Izrael zahajuje další rozsáhlou vojenskou operaci, je podle předsedkyně Mezinárodního výboru Červeného kříže (MVČK) Mirjany Spoljaricové neproveditelná.
Anas al-Šaríf byl členem fotografického týmu agentury Reuters, který za snímky útoku Hamásu 7. října 2023 a počátku izraelské ofenzivy v Gaze získal Pulitzerovu cenu.
Anas al-Šaríf byl členem fotografického týmu agentury Reuters, který za snímky útoku Hamásu 7. října 2023 a počátku izraelské ofenzivy v Gaze získal Pulitzerovu cenu. | Foto: Anas al-Sharif

"Je nemožné, aby se masová evakuace města Gaza za současných podmínek dala uskutečnit způsobem, který je bezpečný a důstojný," napsala. Taková evakuace by podle ní navíc vyvolala hromadný pohyb obyvatel, který není schopna zvládnout žádná část Pásma Gazy kvůli tomu, do jaké míry je zde zničená civilní infrastruktura, a kvůli extrémnímu nedostatku jídla, vody či lékařské péče.

Související

"Nepřijatelné." Francie či Španělsko tepou americké vízové restrikce pro Palestince

Mahmúd Abbás

"Tento příkaz by se týkal civilistů, kteří jsou již traumatizováni měsíci bojů a vyděšeni tím, co by mohlo přijít. Mnozí z nich nejsou schopni evakuační příkazy splnit, protože hladoví, jsou nemocní, zranění nebo trpí tělesným postižením," uvedla dále Spoljaricová. Připomněla, že na všechny civilisty se vztahuje ochrana daná mezinárodním právem.

Související

Zaměstnanci žádají šéfa úřadu OSN pro lidská práva, aby označil Gazu za genocidu

FILE PHOTO: UN High Commissioner for Human Rights Turk visits Syria

Šéfka MVČK doplnila, že každá minuta bez příměří stojí lidské životy. V neposlední řadě požaduje širší humanitární pomoc a propuštění všech zbývajících rukojmích držených Hamásem.

Izraelská armáda v pátek uvedla, že ukončuje každodenní přestávky v bojích pro doručování humanitární pomoci ve městě Gaza, které označila za nebezpečnou bojovou zónu. Krátce nato oznámila, že zahájila počáteční fáze plánované ofenzivy ve městě.

Mezinárodní organizace včetně OSN opakovaně varují před kritickou situací civilistů v celém Pásmu Gazy, kde podle expertů akutně trpí katastrofálním hladem půl milionu lidí. O život jich od začátku války po teroristickém útoku Hamásu na Izrael z října 2023, který si vyžádal na 1200 obětí, přišlo už přes 63 tisíc. Drtivá většina z více než dvou milionů Palestinců musela odejít ze svých domovů a přežívá v extrémně těžkých podmínkách.

 
Mohlo by vás zajímat

Prostředníček a vyhazov. Ministryně "ocenila" gesto úřednice vůči gardistům

Prostředníček a vyhazov. Ministryně "ocenila" gesto úřednice vůči gardistům

Hon na kurýra s elektrokolem. Ve Lvově zavraždili exšéfa ukrajinského parlamentu

Hon na kurýra s elektrokolem. Ve Lvově zavraždili exšéfa ukrajinského parlamentu

Iráčan čelí podezření, že v Německu zabil dívku, když ji strčil pod vlak

Iráčan čelí podezření, že v Německu zabil dívku, když ji strčil pod vlak

V Německu přibylo lidí bez práce, prvně od roku 2015 jsou jich přes tři miliony

V Německu přibylo lidí bez práce, prvně od roku 2015 jsou jich přes tři miliony
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Gaza gaza palestina Palestina Hamás útok palestina hamás Válka Izraele s Hamásem 2023

Právě se děje

před 3 minutami
Muchová - Nosková. Ukáže Muchová další kouzla? Ve třetím kole ji čeká české derby

ŽIVĚ
Muchová - Nosková. Ukáže Muchová další kouzla? Ve třetím kole ji čeká české derby

Sledujte online přenos z utkání třetího kola tenisového US Open mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou.
před 5 minutami
Prostředníček a vyhazov. Ministryně "ocenila" gesto úřednice vůči gardistům

Prostředníček a vyhazov. Ministryně "ocenila" gesto úřednice vůči gardistům

Prezident Donald Trump tento měsíc povolal stovky příslušníků Národní gardy do ulic Washingtonu. Vyhlásil stav nouze kvůli údajně vysoké kriminalitě.
Aktualizováno před 15 minutami
McLaren vyzrál na domácí hvězdu, v kvalifikaci obsadil první dvě místa

McLaren vyzrál na domácí hvězdu, v kvalifikaci obsadil první dvě místa

Kvalifikaci na VC Nizozemska formule 1 ovládl McLaren. První byl Oscar Piastri před Landem Norrisem. Domácí hvězda Max Verstappen skončil třetí.
Aktualizováno před 33 minutami
Hon na kurýra s elektrokolem. Ve Lvově zavraždili exšéfa ukrajinského parlamentu

ŽIVĚ
Hon na kurýra s elektrokolem. Ve Lvově zavraždili exšéfa ukrajinského parlamentu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 38 minutami
Propadák na EuroBasketu. Češi prohráli i potřetí, proti Estonsku neměli nárok

Propadák na EuroBasketu. Češi prohráli i potřetí, proti Estonsku neměli nárok

Čeští basketbalisté prohráli i svůj třetí zápas na ME v Rize. Estoncům podlehli jasně 75:89 a jejich šance na postup ze skupiny klesla na minimum.
před 56 minutami
Pozor, rozchod! Peníze za nekvalitní boty pro vojáky stát nezíská, definitivně

Pozor, rozchod! Peníze za nekvalitní boty pro vojáky stát nezíská, definitivně

Ministerstvo obrany neuspělo se stížnosti proti rozhodnutí policie zastavit vyšetřování firmy Xena Praha, která dodávala armádě sportovní obuv.
před 2 hodinami
"Nemožné." Šéfka Červeného kříže varuje před rozsáhlými evakuacemi z města Gaza

"Nemožné." Šéfka Červeného kříže varuje před rozsáhlými evakuacemi z města Gaza

Izraelská armáda v pátek uvedla, že ukončuje každodenní přestávky v bojích pro doručování humanitární pomoci ve městě Gaza.
Další zprávy