Budou nemotorní a brutální. Britský generál odhaduje další postup Rusů na Ukrajině

"Ruské síly se pravděpodobně pokusí obklíčit Donbas ze severu i jihu zároveň,“ uvedl britský generál ve výslužbě Richard Barrons. Podle něj to bude pro Ukrajince větší výzva než boje v minulých týdnech.

Barrons agentuře Associated Press řekl, že pokud by se Rusové poučili ze svých předchozích neúspěchů, soustředili více sil, lépe propojili své letectvo s pozemními jednotkami a zlepšili logistiku, mohli by začít překonávat ukrajinské pozice. Zdůraznil však, že válka bude pro ruskou armádu i nadále vyčerpávající.

Terén v oblasti Donbasu je rovnější, otevřenější a méně zalesněný, takže ukrajinská taktika přepadů, kterou používali v okolí Kyjeva, může být podle něho méně úspěšná.

Barrons také odhadl, že Rusové ztratili asi 25 procent pozemních sil, se kterými začínali válku. "Takže teď je slučují, přezbrojují, posilují a pak je přesouvají," tvrdí o současných ruských manévrech Barrons. Základní otázka pro Rusy podle něho tkví v tom, zda shromáždí dostatek sil, aby "pouhou vahou brutality" přemohli ukrajinské obranné pozice.