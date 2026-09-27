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"Nemorální falešný soucit." Papež v Lurdech ostře proti lékařsky asistované smrti

ČTK
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Papež Lev XIV. ostře odsoudil legalizaci lékařsky asistovaného umírání jako nemorální falešný soucit. Znovu také zdůraznil katolické učení, a to při návštěvě Lurd, francouzské katolické svatyně spojované se zázračnými uzdraveními nemocných. Francouzský parlament v polovině července schválil zákon, který za přísně stanovených podmínek umožní nevyléčitelně nemocným pacientům asistované umírání.

France Pope
Papež ve francouzských Lurdech opakovaně vyzýval k obnovenému respektu k životu v souladu s katolickým učením, že veškerý lidský život musí být chráněn a bráněn od početí až do přirozené smrti.Foto: AP – Thibault Camus
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První americký papež sloužil mši na louce vedle hlavní baziliky v Lurdách před asi 150.000 lidmi, z nichž mnozí byli na invalidních vozících. Pak navštívil pečovatelské centrum pro nemocné v areálu poutního místa. Zejména ty, kteří žijí ve "strašné bolesti", se papež snažil povzbudit slovy, že mají vrozenou důstojnost, kterou žádný zákon ani algoritmus nemůže odstranit.

France Pope
První americký papež sloužil mši na louce vedle hlavní baziliky v Lurdách před asi 150.000 lidmi, z nichž mnozí byli na invalidních vozících.Foto: AP – Laurent Cipriani

"Právě naopak - ve jménu této nezcizitelné lidské důstojnosti musíme odmítnout pokušení způsobit smrt pod rouškou falešného soucitu. To, co je legální, nemusí být nutně morální," řekl Lev XIV. za potlesku davu.

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Papež ve Francii opakovaně vyzýval k obnovenému respektu k životu v souladu s katolickým učením, že veškerý lidský život musí být chráněn a bráněn od početí až do přirozené smrti. Toto učení se promítá do tvrdého odporu proti potratům, eutanazii a asistované sebevraždě.

Pope Leo visits France
Lurdy jsou požehnaným místem, kde se vyznává krása a posvátnost života, neboť život je zde vítán jako vzácný dar od Boha, řekl papež ve své homilii.Foto: REUTERS – Stephane Mahe

"Vaše berle, vaše invalidní vozíky a vaše skryté slzy nejsou překážkou. Naopak, právě zde jste plně respektováni a vítáni. Lurdy jsou požehnaným místem, kde se vyznává krása a posvátnost života, neboť život je zde vítán jako vzácný dar od Boha," řekl papež ve své homilii.

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V Lurdech, kde církev uznala 72 zázračných uzdravení za autentická, je otázka respektu i k těm nejslabším, nemocným a zranitelným obzvláště palčivá. Město se v poslední době stalo také místem uzdravení pro oběti sexuálního zneužívání duchovními. Papež by se dnes vpodvečer měl setkat se sedmi oběťmi, včetně jedné zneužité v dospělosti, a tím poukázat na novou dimenzi krize zneužívání, které církev čelí.

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