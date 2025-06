Nemohlo to přijít v horší dobu. Zelenskému a celé Ukrajině tiká klíčových 24 hodin

Pro ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nemohla válka v Íránu přijít v horší dobu. “Pozornost světa se najednou upírá k jinému konfliktu a, což je nejpodstatnější, je to pozornost nejmocnějšího muže světa, Donalda Trumpa,” hodnotí situaci britská televizní stanice Sky News, která se Zelenským natočila rozhovor.

Zelenskému právě teď běží možná nejdůležitějších 24 hodin tohoto roku. Po setkání s britským premiérem Keirem Starmerem se přesunul na summit NATO v Haagu, kde se chce setkat právě s Trumpem.

"Politické zaměření se teď mění, to je naprosto pochopitelné. Pro nás to ale může znamenat, že se sníží pomoc Ukrajině od partnerů, především od Spojených států, a to bychom nechtěli," řekl ukrajinský prezident v rozhovoru pro Sky News.

Zelenskyj ale uvedl, že to Ukrajina chápe. "Já bych chtěl, aby prioritou byly životy lidí, ne jen jeden konflikt nad druhým, protože nepochybně konflikty na světě jsou a měly by se minimalizovat. A každá válka musí skončit. Umírají lidé různých náboženství, různých etnik a národností," doplnil.

Rusové podle něj v následujících dnech pocítí na bojišti svou převahu. "Bude to pro nás těžké. V každém případě Putin zvýší údery proti nám, aby využil toho, že se pozornost Ameriky přesouvá na Blízký východ. Už minulou noc udeřil a zasáhl civilní infrastrukturu, zničil školy. To je to, co Putin dělá," pronesl Zelenskyj.

Podle novináře Marka Austina, který pro Sky News ukrajinského prezidenta zpovídal, má Zelenskyj aktuálně dvě priority. "Zaprvé navrhovaný závazek zemí NATO k výdajům ve výši 5 % HDP do roku 2035 - ten je podle něj příliš pomalý. Varoval, že Putin bude do pěti let připravený s novou armádou a že pravděpodobně do několika let zaútočí na některou ze zemí NATO, aby otestoval článek 5," popsal Austin.

Druhým důležitým bodem jsou sankce proti Rusku. "Podle Zelenského nefungují. Politici různých zemí umožňovali, aby se do ruských rukou stále dostávaly komponenty dvojího užití používané při výrobě bezpilotních letounů a raket, a to je podle jeho slov třeba zablokovat," vysvětlil novinář.

