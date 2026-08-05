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Zahraničí

Němečtí mladíci z krajně pravicové skupiny půjdou do vězení, chtěli rozvrátit demokracii

ČTK

Tresty od roku a půl do pěti let vězení ve středu uložil soud v Hamburku osmi mladým mužům, kteří čelili obžalobě z členství v krajně pravicově teroristické organizaci či z její podpory. Informovala o tom agentura DPA. Chlapci a muži ve věku od 15 do 22 let páchali či plánovali útoky na ubytovny pro žadatele o azyl a politické oponenty.

Ilustrační fotografie, soud, soudní řízení, právo, zákony, 2018
Mladíci čelili obžalobě mimo jiné kvůli členství v teroristické organizaci, pokusu o vraždu, spiknutí za účelem vraždy, žhářství a závažnému ublížení na zdraví. (Ilustrační foto)Foto: iStock
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Mladíci byli podle soudu členy či podporovateli skupiny, která si říkala Poslední obranná vlna (Letzte Verteidigungswelle). Pět z nich policisté zadrželi při rozsáhlé razii loni v květnu. Zbylí tři už v té době byli ve vazbě. Nejmladšímu zadrženému bylo při květnovém zátahu 14 let. Jemu soud ve středu udělil nejnižší trest, jeden a půl roku vězení, a navíc jen podmínečně.

Podle časopisu Der Spiegel je Poslední obranná vlna neonacistická skupina, která působí v řadě německých spolkových zemí. Vznikla nejpozději předloni v dubnu. Členy získává především na sociálních sítích - na instagramu, tiktoku či telegramu. „Členové tohoto sdružení se sami vidí jako poslední instance obrany 'německého národa',“ uvedlo generální státní zastupitelství. „Cílem je násilnými útoky, především na migranty a politické oponenty, dosáhnout zhroucení demokratického systému ve Spolkové republice Německo,“ dodalo.

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Mladíci čelili obžalobě mimo jiné kvůli členství v teroristické organizaci, pokusu o vraždu, spiknutí za účelem vraždy, žhářství a závažnému ublížení na zdraví. Podle obžaloby chtěli vyvolat „rasovou válku, při níž měla být za účelem zachování 'bílé rasy' spuštěna násilná spirála akce a reakce“. Konečným cílem bylo „odstranit liberální demokracii“. Na sociálních sítích členové skupiny oslavovali nacismus a třetí říši.

Členové skupiny mají podle soudu na svědomí například žhářský útok na kulturní centrum v braniborském Altdöbernu z října 2024 či útok na ubytovnu pro žadatele o azyl v durynském Schmöllnu z loňského ledna. Dva mladíci tehdy posprejovali budovu xenofobními nápisy a pokusili se ji rovněž zapálit.

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V plánu měli členové Poslední obranné vlny podle obžaloby také útok na ubytovnu pro uprchlíky v braniborském Senftenbergu. Zabránit se mu podařilo mimo jiné díky tipu reportérky stanice RTL, která se v té době vydávala za sympatizantku a dostala se dovnitř skupiny.

Deník Bild loni napsal, že jeden ze zadržených si k plánovanému žhářskému útoku na ubytovnu zakoupil v Česku dvě takzvané kulové pumy, což je velmi silný druh zábavní pyrotechniky. Německo nákup dělobuchů a petard přísně reguluje, řada Němců se proto za nákupy vydává na trhy do Česka a Polska, kde se snadno dostanou i k regulovaným druhům pyrotechniky.

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