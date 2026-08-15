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Zahraničí

Rozsáhlý požár na západě Německa pohltil už stovky hektarů lesa. Hasiči ho dostávají pod kontrolu

ČTK

Německým hasičům se daří získávat kontrolu nad požárem, který zachvátil už stovky hektarů lesa u obce Hürtgenwald ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Rozsáhlé lesní plochy pohltily plameny také v sousední Belgii, informovaly v sobotu agentury DPA a Belga. Obě země v posledních dnech sužovala vlna veder.

Radek Kopecký, hasič, les, lesní požár, národní park České Švýcarsko, spáleniště
Ilustrační fotoFoto: CTK – Hájek Ondřej
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Požár v pohoří Eifel na německých hranicích s Belgií vypukl ve čtvrtek odpoledne. Plameny zasáhly na 300 hektarů lesa a na 2000 lidí muselo být evakuováno. Podle zemské vlády, která aktivovala koordinační skupinu svého krizového štábu, by se mohlo jednat o největší lesní požár v historii Severního Porýní-Vestfálska.

Mluvčí místních hasičů Peter Berndgen v sobotu uvedl, že zásah u Hürtgenwaldu je zatím úspěšný a plameny se daří dostávat pod kontrolu. Nejistotu ale přináší čerstvý nárazový vítr, který by mohl oheň znovu rozdmýchat. Situaci podle Berndgena navíc komplikuje skutečnost, že jde o oblast s podezřením na výskyt nevybuchlé munice. Koncem roku 1944 se tu odehrála velká bitva mezi německou armádou a vojsky Spojenců.

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Na belgické straně hranice, v oblasti Fagnes, podle belgických úřadů od pátečního poledne shořelo 850 hektarů lesa. Povolány byly hasičské posily z celé země a rovněž z Německa. Úřady zatím nenařídily žádné evakuace, uvedla Belga.

Další požár vypukl v okrese Mayen-Koblenz v německé spolkové zemi Porýní-Falc. Shořelo tam zhruba 50 hektarů, uvedl mluvčí okresu. Několik domů bylo evakuováno a lehce zraněno bylo sedm hasičů.

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