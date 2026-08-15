Rozsáhlý požár na západě Německa pohltil už stovky hektarů lesa. Hasiči ho dostávají pod kontrolu

Německým hasičům se daří získávat kontrolu nad požárem, který zachvátil už stovky hektarů lesa u obce Hürtgenwald ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Rozsáhlé lesní plochy pohltily plameny také v sousední Belgii, informovaly v sobotu agentury DPA a Belga. Obě země v posledních dnech sužovala vlna veder.
Požár v pohoří Eifel na německých hranicích s Belgií vypukl ve čtvrtek odpoledne. Plameny zasáhly na 300 hektarů lesa a na 2000 lidí muselo být evakuováno. Podle zemské vlády, která aktivovala koordinační skupinu svého krizového štábu, by se mohlo jednat o největší lesní požár v historii Severního Porýní-Vestfálska.
Mluvčí místních hasičů Peter Berndgen v sobotu uvedl, že zásah u Hürtgenwaldu je zatím úspěšný a plameny se daří dostávat pod kontrolu. Nejistotu ale přináší čerstvý nárazový vítr, který by mohl oheň znovu rozdmýchat. Situaci podle Berndgena navíc komplikuje skutečnost, že jde o oblast s podezřením na výskyt nevybuchlé munice. Koncem roku 1944 se tu odehrála velká bitva mezi německou armádou a vojsky Spojenců.
Na belgické straně hranice, v oblasti Fagnes, podle belgických úřadů od pátečního poledne shořelo 850 hektarů lesa. Povolány byly hasičské posily z celé země a rovněž z Německa. Úřady zatím nenařídily žádné evakuace, uvedla Belga.
Další požár vypukl v okrese Mayen-Koblenz v německé spolkové zemi Porýní-Falc. Shořelo tam zhruba 50 hektarů, uvedl mluvčí okresu. Několik domů bylo evakuováno a lehce zraněno bylo sedm hasičů.
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