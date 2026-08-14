Němečtí hasiči bojují s požáry. Kvůli jednomu evakuovali obec u hranice s Belgií

Němečtí záchranáři v pátek kvůli lesnímu požáru evakuovali asi 2000 obyvatel obce Gey u hranice s Belgií, informuje server Západoněmeckého rozhlasu (WDR). Podle agentury DPA hasiči zasahují také u požáru obytného výškového domu nedaleko východoberlínského vlakového nádraží. Zranění utrpělo asi pět lidí.
Úřady ve 4:00 SELČ vydaly výzvu, podle níž se mají obyvatelé obce Gey neprodleně evakuovat do vedlejší vesnice Strass, kde bylo ve školce zřízeno krizové centrum. V pátek dopoledne se plameny přiblížily do vzdálenosti 200 metrů od vesnice, která leží v lesnaté krajině.
Hoří les na ploše asi 300 hektarů. Policie uzavřela silnici B399 procházející oblastí. Do hašení se zapojili také zemědělci z okolí. Server wdr.de informuje, že zásah komplikuje nevybuchlá munice z druhé světové války, některá explodovala už ve čtvrtek. V oblasti mezi říjnem 1944 a únorem 1945 sváděl boje wehrmacht s americkou armádou, připomíná focus.de.
Rozsáhlé části Německa se potýkají se suchem a vysokým rizikem lesních požárů. Evropský kontinent, nejrychleji se oteplující oblast světa, bojuje s neobvykle aktivní sezónou lesních požárů, protože vlhčí zima přiživila růst vegetace, která vyschla během vln veder, napsala agentura Reuters.
Kromě toho německé úřady likvidují požár obytné budovy nedaleko berlínského nádraží Berlin Ostbahnhof. Požár propukl v bytě v 11. patře jedenadvacetipatrové budovy a rozšířil se do bytu nad ním. Hasiči zachraňovali obyvatele pomocí záchranných polštářů a žebříků a všechny lidi z domu evakuovali. Jejich mluvčí zásah popsal jako dramatický, protože lidé stáli u oken a někteří z nich chtěli vyskočit. Na místě je asi 130 hasičů, oheň dohašují. Příčina vzniku požáru není známá.
Mohlo by vás také zajímat: Při hašení extrémních požárů v Řecku se srazily dva vrtulníky Bell.
Mysleli, že když nic nebolí, je vše v pořádku. Klíčový orgán může problém skrývat až 15 let
Každý pátý Čech podle průzkumu sahá po alkoholu kvůli stresu a negativním emocím. Následky přitom nemusí být dlouho vidět. „Játra nemají receptory bolesti. Varováním, že něco není v pořádku, může být tmavá moč, velmi světlá stolice nebo zežloutnutí kůže a očí, “ upozorňuje lékárnice Kamila Horníčková. Tichý zánět nebo ztučnění se tak podle ní mohou rozvíjet bez příznaků dlouhou řadu let.
ŽIVĚ Ruské drony zaútočily na Sumskou oblast, zabily matku a jejího syna
Dva lidé v pátek ráno zemřeli při ruském dronovém útoku v severoukrajinské Sumské oblasti. Podle regionální vojenské správy je obětí 29letá žena a její devítiletý syn. Ve čtvrtek večer Rusko podniklo rozsáhlý útok na Kramatorsk a jeho předměstí, úřady hlásí jednoho mrtvého a 17 zraněných.
Stíhačky NATO nad Lotyšskem sestřelily dron, riziko podle místní armády pominulo
Lotyšská armáda v pátek nad ránem oznámila, že stíhačky NATO sestřelily dron ve vzdušném prostoru země. Finsko v podobnou dobu omezilo letecký a lodní provoz na východě Finského zálivu. Do vzdušného prostoru zemí sousedících s Ruskem či Ukrajinou letos opakovaně pronikly bezpilotní letouny zapojené do Ruskem vyvolané války na Ukrajině.
Farage zvítězil v doplňovacích volbách, vrátí se do parlamentu
Lídr britské populistické strany Reform UK Nigel Farage vyhrál doplňovací volby v jihoanglickém přímořském letovisku Clacton, a vrátí se tak do britského parlamentu, informuje BBC. Politik v červenci po skandálu s nepřiznanými dary v hodnotě milionů liber oznámil, že se vzdává svého poslaneckého mandátu a bude se o něj znovu ucházet.
Tropická bouře Lala míří na Havaj, úřady varují před možným hurikánem
Nad Tichým oceánem v pátek vznikla tropická bouře a na hlavním ostrově Havaje bylo kvůli tomu vydáno varování před možným hurikánem. Tropická bouře Lala by na Havaj mohla o víkendu přinést silný déšť a způsobit záplavy. Informuje o tom agentura AP.