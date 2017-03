Čtveřice Němců chystala útoky na běžence, sehnala si i výbušniny. Soud je poslal do vězení

před 26 minutami

Mnichovský soud poslal ve středu do vězení čtveřici pravicových extremistů za to, že utvořila teroristickou skupinu a plánovala útoky na uprchlíky. Rozdal tresty od tří do pěti let za mřížemi. Tři muži a jedna žena ve věku 24 až 58 let se dali dohromady přes Facebook. Pak se osobně setkali. Hovořili spolu o ozbrojeném boji proti salafistům a násilí proti žadatelům o azyl.

Berlín - Několikaleté tresty vězení ve středu vyměřil mnichovský soud čtveřici pravicových extremistů za utvoření teroristické skupiny a plánování útoků na uprchlíky. O rozsudku nad členy skupiny Oldschool Society informovala veřejnoprávní televize ARD.

Tři muži a jedna žena ve věku 24 až 58 let se dali dohromady přes Facebook v roce 2014.

Osobně se setkali v listopadu téhož roku. Při tomto setkání v saském Frohburgu čtveřice žijící v různých částech Německa hovořila o ozbrojeném boji proti salafistům a násilí proti žadatelům o azyl.

Probírala také otázku, kdo je připraven jít za jaký trestný čin do vězení.

Pro druhé setkání plánované na květen 2015 dvojice členů skupiny obstarala nelegální pyrotechniku dovezenou z Česka. Podle státního zastupitelství šlo o vysoce nebezpečnou výbušninu.

Schůzka už se však nekonala, protože policie podezřelé pozatýkala. Našla při tom například plynové pistole i bodné zbraně.

"Útok jsme ve skutečnosti nechystali"

Obhájci skupiny argumentovali tím, že se její členové sice vyjadřovali nepřípustným způsobem, ale žádný útok ve skutečnosti nechystali.

U soudu ale jejich tvrzení neobstálo. Členové Oldschool Society dostali tresty v rozpětí od tří do pěti let odnětí svobody.

Procesy s pravicovými extremisty jsou v poslední době v Německu poměrně časté. Začátkem března například v Drážďanech začal za bezprecedentních bezpečnostních opatření soud s osmi extremisty, kteří jsou obžalováni ze série bombových útoků na uprchlíky a politické odpůrce. Sedmi mužům a jedné ženě, kteří si materiál pro výbušniny obstarávali i v Česku, hrozí mnohaleté tresty vězení.

autor: ČTK