Německý ústavní soud zastavil vydání Turka spojeného s radikály. Nesmí být mučen, tvrdí soud

Německý ústavní soud nařídil zastavit deportaci do Turecka občana této země odsouzeného za podporu radikální islamistické organizace. Nejvyšší justiční orgán nařídil úřadům, aby se před vydáním tohoto muže ujistily, že v Turecku nebude vystaven mučení a nelidskému věznění, tvrdí média. Turek se narodil a vyrostl v Německu, až poté odjel do Sýrie a podporoval "teroristickou organizaci". V odůvodnění rozsudku se uvádí, že 30letý muž, jehož jméno nebylo zveřejněno, odjel do Sýrie v roce 2013. Po návratu do Německa převedl peníze na účet spojený s teroristickou organizací Islámský stát. Muž byl v roce 2015 odsouzen ke třem a půl letům vězení, avšak Imigrační úřady prosadily jeho deportaci.

