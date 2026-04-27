27. 4. Jaroslav
Reklama
Reklama
Zahraničí

Německý turista zemřel po uštknutí hadem zaříkávače v egyptském hotelu

ČTK

Německý turista zemřel po uštknutí hadem, když asistoval při představení zaříkávače hadů v hotelu v egyptském letovisku Hurghada u Rudého moře. Informovala o tom v pondělí německá policie. Zaříkávač nechal plaza turistovi vklouznout do kalhot. Smrt muže podle agentury AFP vyšetřují německá policie a státní zastupitelství.

Kobra
Ilustrační foto.Foto: Reuters
Reklama

Sedmapadesátiletý muž, jehož totožnost nebyla zveřejněna, se začátkem dubna zúčastnil představení zaříkávače hadů v hotelu. Bavorská policie ve svém prohlášení uvedla, že během vystoupení mělo několik diváků dva plazy, pravděpodobně kobry, kolem krků. "Zaříkávač hadů poté nechal jednoho z hadů vklouznout do kalhot německého turisty," stojí v policejním prohlášení. Zvíře pak Němce kouslo do nohy.

Muž pocházející z bavorského okresu Unterallgäu vykazoval "jasné známky otravy" a musel být před převozem do nemocnice resuscitován. V nemocnici později zemřel. Na dovolené byl se dvěma příbuznými.

Německé úřady nyní čekají na výsledky toxikologické zprávy. Ty egyptské se podle AFP k incidentu nevyjádřily.

Mohlo by Vás také zajímat: Washingtonský hotel Hilton byl po nedělním útoku dějištěm už dvou pokusů o život prezidenta USA

Washingtonský hotel Hilton byl po nedělním útoku dějištěm už dvou pokusů o život prezidenta USA. | Video: Reuters
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
FILE PHOTO: Vessel at the Strait of Hormuz, off the coast of Oman's Musandam province

ŽIVĚ Doprava v Hormuzu klesla k nule. Před konfliktem tudy denně proplouvalo kolem 135 lodí

Mezinárodní lodní doprava v Hormuzském průlivu v tuto chvíli klesla prakticky na nulu v důsledku dvou souběžných blokád oblasti ze strany Teheránu a Washingtonu. Uvedla to v pondělí agentura Bloomberg s odkazem na data, která sestavila. Před válkou touto vodní cestou proplouvalo kolem 135 lodí denně, 18. dubna, kdy Írán krátce uvolnil svou blokádu, jich bylo přes 30.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama