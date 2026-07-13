Německý soud uložil Iráčanovi za zotročení jezídských dívek doživotní trest

Na doživotí poslal v pondělí německý soud do vězení Iráčana, kterého shledal vinným z genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů kvůli zotročení a znásilňování dvou jezídských dívek. Jeho bývalé manželce uložil trest devět a půl roku za mřížemi. Informovala o tom agentura DPA.
Pětačtyřicetiletý muž a jeho 30letá exmanželka se zodpovídali za činy spáchané na Blízkém východě, stanuli ale před soudem v Mnichově. Německo totiž uplatňuje takzvanou univerzální jurisdikci, která umožňuje stíhat i závažné zločiny spáchané v zahraničí.
Podle obžaloby muž, který byl členem teroristické organizace Islámský stát (IS), na konci roku 2015 koupil pětiletou jezídskou dívku. Dítě pak pár více než dva roky věznil v Iráku a Sýrii, vykořisťoval jej, sexuálně zneužíval a jinak týral. Stejný osud později potkal i další jezídské děvče, které pár koupil v říjnu 2017 jako dvanáctileté.
Obě dívky iráčtí manželé v listopadu 2017 předali jiným bojovníkům IS. Starší dívku se později podařilo její rodině vykoupit, u soudu v Mnichově vypovídala. Osud mladšího děvčete zůstává nejasný.
Iráčan přišel do Německa po roce 2000, pracoval původně v Mnichově jako holič. Později se v jedné z místních mešit radikalizoval a v roce 2015 odjel na Blízký východ. S manželkou se do Německa vrátil v roce 2018. Policie je zadržela předloni.
Teroristická organizace Islámský stát v letech 2014 až 2017 ovládala rozsáhlá území v Iráku a Sýrii, než byla v roce 2019 poražena ve svých posledních baštách v Sýrii. Jezídy, starobylou náboženskou menšinu, IS považoval za uctívače ďábla. Více než 5000 jich zabil, zotročil 7000 jezídských žen a dívek a většinu jezídské komunity, která měla 550.000 členů, vyhnal z jejího původního domova v severním Iráku.
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