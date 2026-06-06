Německý senior přiznal příjem ze sběru lahví. Úřady mu okamžitě snížily podporu

Hamburský senior Hans S., který kvůli nízkému důchodu dostává státní podporu, nahlásil úřadům příjem ze sběru vratných lahví a plechovek. Sociální úřad mu kvůli tomu podporu v odpovídající výši snížil. Poté, co případ vzbudil pozornost médií, úřad nakonec rozhodl, že 75letý důchodce si měsíčně sběrem lahví může přilepšit částkou 50 eur (1211 Kč), aniž by se to projevilo na snížení podpory.
Informoval o tom deník Bild, podle kterého je Hans S. jediným obyvatelem severoněmeckého Hamburku, který úřadům příjmy ze zálohovaných obalů přiznal.
Hans S. úřadům sdělil, že v daný měsíc získal 58,25 eura (1411 Kč), když v obchodech vrátil zálohované obaly. Úřady mu od té doby o stejnou výši sociální dávky snížily. Tyto peníze se neúspěšně snažil získat zpět, ale nakonec získal výjimku po zájmu médií, kdy se k případu vyjádřila i spolková ministryně práce a sociálních věcí Bärbel Basová.
Tato výjimka k přivýdělku ve výši 50 eur měsíčně se vztahuje podle Bildu jen na Hanse S. Senior navíc musí úřadům předkládat pokladní lístky za vrácené lahve.
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