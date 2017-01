Za nehodu airbusu, který záměrně naletěl do hory v Alpách, mohl jen kopilot

před 31 minutami

Kopilot aerolinek Germanwings Andreas Lubitz je jako jediný odpovědný za leteckou nehodu z roku 2015, kdy v Alpách zemřelo 150 lidí. Agentuře DPA to řekl státní zástupce. Německé úřady podle něj zastavily vyšetřování a vyloučily, že by vinu nesl například Lubitzův lékař, který nepoznal, že pilot chce spáchat sebevraždu. Lubitz v březnu 2015 úmyslně navedl airbus do skalního masivu ve francouzských Alpách. Na palubě byl jako druhý pilot, využil ale momentu, kdy kapitán odešel na toaletu, a v kokpitu se zamkl.

Düsseldorf – Německé úřady zastavily vyšetřování nehody letadla společnosti Germanwings, při které v březnu 2015 ve Francii zemřelo všech 150 lidí na palubě. Agentuře DPA to řekl státní zástupce Christoph Kumpa.

Podle něj vyšetřování prokázalo, že za nehodu je zodpovědný pouze kopilot Andreas Lubitz.

"Vyšetřování nepřineslo žádný důkaz o tom, že by měla být trestně stíhána nějaká žijící osoba," řekl Kumpa. Podle něj žádný z lékařů neměl před nehodou důvod si myslet, že u Lubitze hrozí sebevražda.

Ani jeho zaměstnavatel či úřad pro letectví neměly podle státního zástupce o takovém riziku povědomí.

Lubitz 24. března 2015 úmyslně navedl airbus na lince ze španělské Barcelony do Düsseldorfu do skalního masivu ve francouzských Alpách. Na palubě byl jako druhý pilot, využil ale momentu, kdy kapitán odešel na toaletu, a v kokpitu se zamkl.

Němečtí vyšetřovatelé posléze zjistili, že sedmadvacetiletý Lubitz měl na den nehody vypsanou neschopenku od lékaře, kterou ale doma roztrhal. Před osudným letem si také hledal na internetu informace o sebevraždách a o zabezpečení dveří kokpitu.

Část pozůstalých po obětech chtěla, aby trestní spoluodpovědnost za neštěstí nesli i lékaři psychicky nemocného pilota a letecká společnost. Ze závěrečné zprávy francouzských vyšetřovatelů totiž vyplynulo, že kopilot osudného letu trpěl delší dobu psychickými problémy, s nimiž navštívil řadu lékařů.

I sama společnost Lufthansa krátce po nehodě přiznala, že Lubitz její leteckou školu v roce 2009 sám informoval o problémech s těžkými depresemi, když na několik měsíců přerušil výcvik. Ten ale pak dokončil a v září 2013 nastoupil k Germanwings.

autor: ČTK