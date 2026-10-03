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Zahraničí

Německý prezident varoval před rozdělením společnosti a růstem radikalismu

ČTK
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Německu hrozí rozkol, jako tomu bylo v dobách meziválečné, takzvané výmarské republiky, řekl to v projevu u příležitosti 36. výročí znovusjednocení Německa spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier, který varoval, že společnosti hrozí rozdělení pod přívalem dezinformací šířených protidemokratickými radikály, napsala agentura Reuters.

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier v projevu varoval před rozkolem ve společnosti a dezinformační kampaní.
Německý prezident Frank-Walter Steinmeier v projevu varoval před rozkolem ve společnosti a dezinformační kampaní.Foto: REUTERS – Markus Schreiber
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Steinmeierův projev navazuje podle Reuters na nedávné zemské volby v Sasku-Anhaltsku a Meklenbursku-Předním Pomořansku, které drtivě vyhrála Alternativa pro Německo (AfD). Tuto stranu Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV), jak se jmenuje německá tajná služba, loni označil za prokazatelně pravicově extremistickou stranu.

Regionální volby se konaly i v Berlíně, který je německým hlavním městem a zároveň i spolkovou zemí. Volby v německé metropoli vyhrála Levice, kterou například vládní Křesťanskodemokratická unie (CDU) považuje za krajně levicovou.

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Steinmeier v projevu nezmínil žádnou konkrétní stranu, ostře však odsoudil jako nepřípustnou politickou demagogii extremistických sil, které podle něj ohrožují svobodu, demokracii a jednotu země.

Německý prezident, který v minulosti zastával mimo jiné úřad ministra zahraničí z řad sociální demokracie, vyzval k promyšlené a důsledné vládní politice. Řekl, že demokratickou debatu v zemi podkopávají dezinformační kampaně, za kterými stojí „trollové Kremlu, němečtí krajně pravicoví radikálové i pomýlené levicové autoritářské osobnosti“.

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Hlava státu zároveň připustila, že mnozí lidé ve východní i západní části Německa hledí na politický systém s nedůvěrou a že až třetina voličů svým hlasováním ukázala, že se odvrací od základních hodnot, na kterých je spolková republika postavena.

„Otázka, zda se Berlín více podobá výmarské republice, zatím nebyla zodpovězena,“ řekl Steinmeier, jehož funkce je sice spíše ceremoniální, jeho úřad má nicméně morální váhu.

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