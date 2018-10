Německý muslim se přidal k Islámskému státu, teď chce domů. Byl jsem naivní, tvrdí

Šestatřicetiletý muž chce zpět do Německa vzít i svou syrskou manželku a dítě. "Nebojoval jsem a nikoho jsem nezabil," tvrdí.

Rúmajlán (Sýrie) - Šestatřicetiletý německý muslim v rozhovoru s agenturou AFP požádal Německo, aby mu pomohlo vrátit se ze Sýrie zpět domů. Muž se připojil v minulých letech k teroristické organizaci Islámský stát (IS) a před rokem ho na severu Sýrie zajaly kurdské milice YPG. Muž, který se představil jménem Sufján, tvrdí, že za IS nebojoval, ale že na území, které tato skupina ovládala, vyráběl boty a protézy.

"Nejsem džihádista John, nejsem abú Bakr Bagdádí, nejsem Adnání," sdělil Sufján s odkazem na esa IS. V rozhovoru odmítl prozradit své občanské jméno, sdělil pouze, že je ze Stuttgartu. Pro rozhovor ho vybrali lidé z YPG. Milice nechtějí zajaté cizince z řad IS soudit, ale požadují, aby je přijaly jejich domovské země.

Jak uvádí AFP, není známo, že by Berlín někoho ze zajatých Němců repatrioval. Sufján ale doufá, že bude moci znovu žít v Německu a přivézt tam i svou syrskou manželku a dítě. "Lidé chybují a já byl naivní, chci se vrátit ke svému původnímu životu," řekl.

Do Sýrie dorazil v březnu 2015 přes Turecko. IS mu prý poskytl měsíční bojový výcvik. "Nebojoval jsem a nikoho jsem nezabil," tvrdil muž. IS podle něj využil jeho zkušenost s výrobou ortopedických pomůcek a poslal ho pracovat do nemocnice v Rakce, kde měla skupina hlavní stan. V roce 2016 si vzal Sufján Syřanku z provincie Idlib a mají spolu syna. Z Rakky uprchli v roce 2017, kdy YPG město obklíčily. Pár se uchýlil do východosyrského Majádínu, na nějž ale později zaútočila syrská armáda podporovaná Ruskem.

V té době už prý Sufján na IS zanevřel a zaplatil převáděči, aby rodinu dostal na kontrolní stanoviště YPG. "Nebyl jsem připraven zabíjet ani zemřít, tak jsem se rozhodl odejít. Utíkali všichni," řekl Němec. Teď žije odděleně od syna a manželky, kteří jsou v jiném kurdském táboře. Kurdové tvrdí, že mají 520 mužských zajatců - cizích příslušníků IS, 550 žen a asi 1200 dětí. Pocházejí ze 44 zemí. Podle květnové zprávy Evropského parlamentu je v Iráku a Sýrii 290 dětí nárokujících si německé občanství.

"Budu-li se moci vrátit do Německa a Německo mne bude chtít potrestat, přijmu vězení. Doufám, že to nebude dlouhý trest, protože mi chybí manželka a syn," sdělil Sufján v rozhovoru. Rád by si otevřel vlastní podnik. Řekl také, že začal znovu oceňovat Německo, na které mnozí Syřané podle něj hledí jako "na ráj na zemi".

