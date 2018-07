Německý ministr vnitra Seehofer kritizuje nejnovější postup Merkelové kolem migrace

Ministr vnitra odmítl kancléřčin návrh, aby žadatelé o azyl zaregistrovaní v jiných členských zemích EU byli v Německu umísťováni do speciálních center

Mnichov - Německý ministr vnitra Horst Seehofer (CSU) hodnotí velmi kriticky výsledky evropských jednání kancléřky Angely Merkelové (CDU) o migraci. Informuje o tom agentura DPA s odvoláním na účastníky dnešní schůzky vedení CSU. Seehofer podle těchto účastníků nepovažuje dohodnutá opatření za stejně účinná jako hraniční kontroly a vracení migrantů přímo na hranicích.

Ministr vnitra podle DPA odmítl kancléřčin návrh, aby žadatelé o azyl zaregistrovaní v jiných členských zemích EU byli v Německu umísťováni do speciálních center, ve kterých by prošli zrychleným řízením a ze kterých by se nesměli vzdalovat.

Spory o přístup k migraci ohrožují tradiční koaliční svazek CDU s CSU i pozici kancléřky Merkelové. O migrační politice dnes bude jednat rovněž nejvyšší vedení kancléřčiny CDU.