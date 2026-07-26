Německý ministr dopravy Schnieder oznámil, že požádá Merze o propuštění

Německý ministr dopravy Patrick Schnieder podle agentury DPA oznámil, že požádá kancléře Friedricha Merze, aby ho propustil. O odchodu tohoto politika z Křesťanskodemokratické unie (CDU) německá média spekulovala už několik dnů, protože Merz podle nich nebyl spokojený s jeho prací.
Schnieder v pátek ráno poslal poslancům Spolkového sněmu SMS, v němž jim napsal, že mu Merz ve čtvrtek oznámil, že ho z vlády propustí. V prohlášení pro DPA mimo jiné uvedl, že svým odchodem „chce ukončit nedůstojný stav, který znemožňuje nutnou věcnou práci“.
Jako o Schniederovu nástupci na postu šéfa resortu dopravy se mluvilo o Fritzi Güntzlerovi, finančním expertovi CDU ve Spolkovém sněmu. Nejdříve s tím, že se stane ministrem, souhlasil, pak ale nabídku odmítl, protože má pochybnosti o tom, že je vzhledem ke svým odborným znalostem vhodným kandidátem na tento post.
Podle DPA má největší šance úřad pro Schniederovi převzít Steffen Bilger, který byl dlouho členem parlamentního výboru pro dopravu a působil na vysokém postu na ministerstvu dopravy.
Změny na dalších místech ve vládě Merz oznámil už v pátek. Vyvolala je rezignace jednoho z nejvlivnějších politiků v CDU Jense Spahna na post šéfa frakce konzervativní unie CDU/CSU ve Spolkovém sněmu. Čelil kritice kvůli využití služeb náhradní matky ve Spojených státech v situaci, kdy je náhradní mateřství v Německu zakázané.
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