Spor o léky může zdržet popravu vraha. Úřady koupily nelegálně látky do smrticí injekce, tvrdí firma

Americké věznice mají problém s nákupem látek pro popravy smrticími injekcemi. Jeden německý výrobce kvůli tomu žaluje Nebrasku.

Nebraska - Carey Dean Moore byl odsouzen k trestu smrti za vraždu dvou taxikářů v roce 1979. Proti rozsudku se už nijak nebrání. Jeho poprava, plánovaná na příští úterý, se ale možná stejně odloží.

Dvě látky, které jsou potřeba pro smrticí injekci, mají pocházet od německé firmy Fresenius Kabi. Ta však odmítá použití svých produktů pro podobné účely. Farmaceutická společnost proto žaluje americký stát Nebraska, tamní úřady prý musely pořídit její látky nezákonně.

"Fresenius Kabi nezaujímá žádné stanovisko k trestu smrti, ale zároveň odmítá použití svých produktů k účelu jeho vykonání, a proto neprodává určité látky nápravným zařízením," píše se v dokumentu, který obdržel americký soud. Na případ upozornila agentura AFP.

K vykonání rozsudku má být použita injekce obsahující čtyři různé látky. Dvě z nich měla Nebraska koupit právě od firmy Fresenius Kabi. Dokazuje to prý velikost balení, německá společnost je totiž jediným dodavatelem chloridu draselného a látky cisatracurium v lahvičkách o objemu 30 mililitrů.

Firma tvrdí, že využití jejích výrobků pro trest smrti je v rozporu s pravidly, se kterými musí souhlasit všichni její zákazníci. Právě přes některého z nich se ale látky údajně dostaly až do nebraské věznice.

Fresenius Kabi se bojí poškození reputace na evropském trhu, kde většina veřejnosti s trestem smrti nesouhlasí. Podle britského deníku The Guardian tak některé americké státy řeší, jestli vůbec zveřejňovat původ látek, které se používají pro popravy. V červenci se do sporu se státem Nevada pustila i farmaceutická společnost Alvogen, a poprava se skutečně odložila.

Pokud by odsouzený vrah Carey Dean Moore injekci příští týden nakonec přece jen dostal, byl by to první trest smrti vykonaný v Nebrasce po dvou desetiletích a zároveň zcela první provedený touto metodou.

