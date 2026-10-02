Německý exkancléř Schröder je v Rusku v dozorčí radě řetězce supermarketů

Někdejší německý kancléř Gerhard Schröder se stal členem dozorčí rady supermarketového řetězce, který dříve patřil německému prodejci Globus. V pátek o tom informoval portál RBK.
Dvaaosmdesátiletý Schröder, který bude mít na starosti podporu strategického rozvoje, je v Německu kontroverzní osobností, neboť po ruské invazi na Ukrajinu nadále udržuje přátelské vztahy s šéfem Kremlu Vladimirem Putinem a také působil v řadě ruských státních podniků.
Schröder vstupuje do společnosti Hyperglobus, která se v roce 2025 oddělila od holdingu Globus, vysvětlila agentura Reuters. Supermarkety v Rusku nadále používají jméno Globus. Holding uvedl, že ruské supermarkety jsou provozně i právně nezávislé.
Schröder jako sociální demokrat vedl spolkovou vládu v letech 1998 až 2005. Po odchodu z vrcholné politiky působil mimo jiné ve společnostech Nord Stream 2 a Rosněfť a ucházel se i o členství v dozorčí radě Gazpromu.
Po ruské invazi na Ukrajinu neodsoudil Moskvu za vojenskou agresi, kritizoval protiruské sankce a odmítal odejít z funkcí v ruských státních podnicích. Schröder se rovněž netají přátelstvím s Putinem.
Na pozadí kontroverzních vazeb na Rusko přišel Schröder v Německu v roce 2022 o parlamentní kancelář, na kterou měl jako bývalý šéf vlády nárok. Získat kancelář zpět se snažil před soudy, s žalobou ale opakovaně neuspěl. Schröderovi rovněž hrozilo vyloučení z jeho domovské sociální demokracie (SPD).
Stranickému postihu se sice nakonec vyhnul, ostatní politici se k němu ale chovají zdrženlivě. Někdejší spolkový prezident Joachim Gauck před třemi lety v rozhovoru s deníkem Tagesspiegel prohlásil, že kdykoli si na Schrödera vzpomene, je mu smutno.
Naopak Putin považuje Schrödera za státníka, který by mohl vést případné rozhovory mezi Ruskem a Evropou o možném bezpečnostním uspořádání kontinentu. Evropská unie takovou možnost ostře odmítla, poznamenal Reuters.
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