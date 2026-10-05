Německu hrozí násilný konflikt s Ruskem, varoval šéf zpravodajců v Bundestagu

Německu hrozí, že bude vtaženo do násilného konfliktu s Ruskem, a hrozba útoků na cíle v Německu zůstává reálná. V pondělí to řekl šéf Spolkové zpravodajské služby (BND) Martin Jäger poslancům Spolkového sněmu. Právě Rusko v současnosti představuje pro Německo největší hrozbu, přičemž akce nízké intenzity namířené proti členským státům NATO už nejsou výjimkou, upozornil Jäger.
"Konfrontace s Ruskem, které čelíme, nabyla nové, nebezpečnější podoby: Německu hrozí, že bude vtaženo do násilného konfliktu s Ruskem," uvedl Jäger podle agentury AFP během veřejného slyšení šéfů německých tajných služeb v parlamentním výboru pro kontrolu jejich činnosti.
"Pokus o útok v Lipsku je jen jedním z příkladů. Žádná jiná země v současnosti nepředstavuje pro Německo tak přímou, komplexní a konkrétní hrozbu," dodal, přičemž připomněl srpnový hybridní útok na východoněmecké letiště Lipsko/Halle. U ukrajinských letadel se tam tehdy našel dron s výbušninou.
"V boji proti těmto hrozbám jsme již zaznamenali úspěchy," zhodnotil šéf BND. Situace však nadále eskaluje, což vyžaduje, aby německé zpravodajské služby přizpůsobily své kapacity úrovni svých evropských partnerských služeb, dodal podle agentury DPA. Ruské zpravodajské služby jednají "vysoce profesionálně a bezohledně", upozornil Jäger. "Nebezpečí útoků na cíle v Německu zůstává reálné a aktuální," konstatoval.
Cílem ruského vedení je zajistit, aby v budoucnu v Berlíně či jiných evropských metropolích nebyla přijímána politická rozhodnutí, která by byla v rozporu se zájmy Moskvy, domnívá se šéf německé zahraniční rozvědky. "Rusko proti nám vede stínovou válku. Tuto nevyhlášenou válku nelze definovat konvenčními vojenskými ani právními kategoriemi," upozornil.
BND však v současnosti nevidí žádné známky rozsáhlého ruského útoku na území NATO. Přesto by mohlo docházet k "vojenským aktivitám Ruska nízké intenzity", zejména v pobaltských státech, domnívá se Jäger.
Také ruská válka proti Ukrajině podle něj vstupuje do nové, ještě nebezpečnější fáze, a ještě brutálnější útoky se očekávají v zimě.
Ruský prezident Vladimir Putin, který v roce 2022 spustil plnohodnotnou válku proti Ukrajině, propásl moment, kdy ještě mohl válku jednoduše ukončit, aniž by ohrozil svou moc, domnívá se šéf BND.
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