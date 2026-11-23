Předsedou německé strany Svobodní voliči (FW) se stane bavorský ministr digitalizace Fabian Mehring. Nahradí dlouholetého předsedu Huberta Aiwangera, který náhle zemřel 4. listopadu.
Bavorským ministrem hospodářství se po Aiwangerovi stane dosavadní státní tajemník Tobias Gotthardt, funkci bavorského vicepremiéra převezme ministr životního prostředí Thorsten Glauber, informovala v pondělí strana na tiskové konferenci.
Strana Svobodní voliči vznikla z různých komunálních uskupení. Do bavorského zemského sněmu se dostala poprvé v roce 2008, od roku 2018 tvoří s Křesťansko-sociální unií (CSU) premiéra Markuse Södera bavorskou vládní koalici.
V žádném jiném zemském parlamentu zastoupena není. Aiwanger stál v jejím čele od roku 2009 do své náhlé smrti v jednom z berlínských hotelů na počátku listopadu. Bylo mu 55 let.
V pondělí strana oznámila, že Aiwangerovi funkce rozdělí mezi více lidí. Celostátním předsedou strany se stane bavorský ministr digitalizace Mehring, který bude spolupředsedat i bavorské organizaci strany.
Funkci místopředsedy bavorské vlády převezme ministr životního prostředí Glauber. Bavorským ministrem hospodářství se stane dosavadní státní tajemník Gotthardt.
Podle politologů, které oslovila agentura DPA, bude pro Svobodné voliče těžké vyplnit vakuum, které vzniklo po Aiwangerově smrti. Téměř dvě desítky let byl Aiwanger hlavní tváří strany a její úspěch v bavorských zemských volbách byl spojen především s jeho osobou.
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