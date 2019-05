Napětí sílí. Německo zrušilo svou výcvikovou misi v Iráku

Kvůli sílícímu regionálnímu napětí přerušila německá armáda svou výcvikovou misi v Iráku. Oznámila to ve středu agentura DPA, podle níž Berlín tento krok podnikl společně s dalšími partnery koalice proti Islámskému státu. Jde o zřejmou reakci na napětí související s Íránem. Své instruktory udržuje v Iráku i česká armáda.

Německo má v současnosti v Iráku kontingent 60 instruktorů, kteří se severně od Bagdádu podílejí na výcviku iráckých ozbrojených sil. Dalších sto vojáků je umístěno v iráckém Kurdistánu.

Americké ministerstvo zahraničí ve středu podle agentury Reuters nařídilo všem méně důležitým diplomatům a vládním pracovníkům USA v Iráku, aby zemi ihned opustili. Velvyslanectví v Bagdádu už o víkendu doporučilo americkým občanům, aby se zemi vyhnuli.

V úterý americká armáda uvedla své jednotky v Iráku do stavu nejvyšší pohotovosti a varovala před "novými a naléhavými" hrozbami ze strany Teheránu a jím podporovaných sil v regionu.

Bagdád minulý týden neohlášeně navštívil šéf americké diplomacie Mike Pompeo a s tamními představiteli jednal mimo jiné o obavách Washingtonu z aktivit Íránu. Dva dny před Pompeovou návštěvou oznámil bezpečnostní poradce amerického prezidenta John Bolton, že Spojené státy vysílají do regionu letadlovou loď USS Abraham Lincoln a bombardéry.

V pozadí americko-íránského napětí je spor o íránský jaderný program. Před rokem americký prezident Donald Trump jednostranně vypověděl mezinárodní dohodu s Íránem z roku 2015, v níž se Teherán zavázal, že omezí svůj program vývoje jaderných zbraní výměnou za zrušení hospodářských sankcí.

Německá diplomacie spolu s dalšími zeměmi Evropské unie americké vypovězení jaderné dohody kritizovala. Podle deníku Die Welt roste nyní mezi německými politiky nervozita, že vyhrocená situace vyústí v ozbrojený konflikt. "Nehrozí pouze vojenská eskalace, nýbrž také nový proud uprchlíků směrem do Evropy," řekl místopředseda opoziční strany FDP Alexander Graf Lambsdorff. "Německo by to bezprostředně postihlo a mohlo by to mít dramatické důsledky."

Česká armáda má nyní v Iráku několik desítek svých vojáků. V zemi se podílí na výcviku specialistů chemického vojska a vojenských policistů. Letecký poradní tým zároveň pomáhá iráckým kolegům s používáním českých bitevníků L-159.